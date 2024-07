Voici les mensonges pour couvrir l’incompétence de Sonko…(Regardez)

Ousmane Sonko a bon dos. Ses partisans qui se font appeler « Patriotes » sont prêts à tout pout masquer toutes ses erreurs par des mensonges et des faits qui n’ont jamais existés. Malgré l’absence d’une opposition « violente » et « radicale », les nouvelles autorités et leurs sentinelles politiques ciblent toujours l’ancien régime comme étant les forces obscures qui tirent les ficelles. Macky Sall et sa coalition sont toujours accusés de vouloir mettre les bâtons dans les roues du nouveau régime. Certains responsables proches de Sonko en ont fait un fonds de commerce politique pour masquer les incompétences de leur leader. Voici les mensonges débités par le nouveau régime sur Macky, Marème Faye dans le but de couvrir les « bêtises d’un régime »

Le nouveau régime en place depuis le 02 avril 2024, date de la prestation de serment du nouveau président et de la nomination du nouveau premier ministre, peine à décoller. Embourbé dans les sables mouvants des premières mesures urgentes pour alléger le panier de la ménagère et réduire les prix des produits de premières nécessités, le régime de Bassirou Diomaye Faye est rattrapé par ses « mensonges ». Le premier ministre Ousmane Sonko qui avait promis le déroulement d’un « PROJET » inexistant, fait face à une nouvelle forme d’opposition, celle des réseaux sociaux qui utilisent les vidéos de ses promesses politiques pour le confondre.

La VAR (Vidéo Assistant Referees) ou l’assistance vidéo à l’arbitrage utilisée au football pour déterminer la nature exacte des fautes, est utilisée aussi en politique au Sénégal. La publication des vidéos « avant » et « après » de certains acteurs politiques sur l’incohérence de leurs propos, fait des ravages au Sénégal. L’actuel gouvernement est la cible de plusieurs publications VAR de leur promesses électorales non tenues. Aujourd’hui, la première opposition au gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko est la VAR. Tout ce que le premier ministre avait promis aux Sénégalais est passé au peigne fin. Et ses propos pour se justifier ne convainquent personne. Il est traité de « menteur » par plusieurs acteurs politiques.

Sonko acculé, ses partisans ne comptent pas se laisser faire. Et pour ne pas verser dans les polémiques virtuelles des réseaux sociaux, les « patriotes » acharnés du premier ministre ont trouvé le coupable parfait pour porter la riposte aux attaques. Certains responsables du parti au pouvoir distillent des mensonges de toutes sortes pour couvrir les incompétences de leur premier ministre qui est aussi le leader du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF). La dernière trouvaille des partisans de Sonko est d’accuser l’ancien président et son épouse.

« Macky a voulu assassiner Sonko à trois reprises »…L’ancienne première Dame « Marème Faye Sall m’a proposé1 milliard 800 millions pour que je trahisse Ousmane Sonko ». Ces propos sont de Mouhamed Bilal Diatta, responsable politique « Pastef/Les Patriotes » qui a été élargi de prison à la faveur de la loi d’amnistie générale adoptée par l’Assemblée nationale. Il était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat, puis placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss. Cet ancien détenu qui accuse Macky et son épouse, est maire de Keur Massar Sud. Dans une récente vidéo, il se promène avec un pistolet et menace. Regardez…Bilal Diatta avec une arme menace.

Et ce n’est pas tout. Ce maire de Keur Massar Sud vient d’être accusé par ses conseillers de détournement de 25 millions de FCFA. Les membres de la Commission sociale de la commune de Keur Massar Sud, invoquant l’article 81 alinéa 2 du Code des collectivités territoriales disposant que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, s’étaient démarqués de la manière dont leur maire, « Mouhamed Bilal Diatta a exécuté les fonds de secours destinés à la communauté chrétienne ». Selon eux, « les 25 millions FCFA décaissés au trésor public ne devraient aucunement pas être distribués » par leur édile « dans un espace public ou pire, par l’intermédiaire d’une opération porte-à porte-pour distribuer autant d’argent.

C’est ce maire accusé d’être un édile indélicat qui accuse Macky Sall et son épouse Marème Faye. Il dit détenir des audios de Marème Faye Sall en train de le corrompre avec une somme estimée à 1 milliard 800 millions. Incroyable ! Il a eu le temps de négocier le montant exact de l’argent de la corruption. Connaissant la proximité de ce maire « pistoléro », il aurait diffusé les audios de Marème Faye avant même son incarcération à la prison de Rebeuss.

Plusieurs personnes interrogées dans son entourage rattachent son nom au mensonge et à l’argent et d’autres le prennent pour un « mytho ». C’est ce maire qui accuse l’homme qui l’a amnistié et sorti de prison…Mais le problème de Billal Diatta est lié à l’argent. Des vidéos virales sur les réseaux sociaux montrent que la situation financière du maire Billal Diatta est un condensée de dettes. Il doit beaucoup d’argent. Et si l’IGE se penchait sur son cas ?

