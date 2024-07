Diomaye le griot et Sonko le boucher…Le Sénégal en friche

C’est comme si le Sénégal s’est arrêté de vivre le 02 avril 2024. Ce jour, la République du Sénégal est devenue un vaste champ abandonné à la merci de prédateurs de toutes sortes. Bassirou Diomaye Faye est devenu le président du Sénégal ce jour-là et la République a laissé la place à un cirque composé d’un griot acrobatique sous le charme de son subalterne et d’un boucher qui passe son temps à charcuter les Sénégalais qui ont eu la malchance d’être embauchés dans la période 2022-2024. Voici le Sénégal où un président ne vit que pour un seul homme et un premier ministre qui envoie des Sénégalais au chômage.

Sortez vos mouchoirs, Diomaye parle de Ousmane

Cette séquence a été celle qui a le plus marqué les esprits, ou plutôt les cœurs devrais-je dire.

« l’Emotion est nègre la raison est Hellène » disait le poète président. L’Homme d’État qu’il était ne s’est jamais départi de la dimension intellectuelle qui était la sienne, Senghor faisait référence à la pensée occidentale souvent perçue comme le berceau de la rationalité. A contrario, l’africain selon lui met en avant la sensibilité et la spiritualité.

Lors de l’interview d’un de ses successeurs samedi dernier, nous avons eu un florilège de la négritude décrite par Sédar. Diomaye Faye a donné de l’émotion aux Sénégalais…

Diomaye parle de Sonko comme d’un grand frère tenant la main de son cadet pour l’aider à traverser la rue. Il ne manquait que le « barada » et un album photos souvenirs…L’image est belle, la relation est forte, au moment où il parle, son propre fils est chez Ousmane, comme c’est mignon ! C’est le genre de « gueureum » qu’on entend dans les « khèw » relayés bruyamment par les griots pour émouvoir l’assistance du koleuré liant « deux amis de 30 ans ».

Il faut dire qu’on n’est pas habitués à entendre l’Institution Président de la République parler de son premier ministre comme d’un grand pote, dans ce lieu chargé de symbole et de gravité qu’est le Palais de la République. La gratitude de Diomaye envers le premier ministre Sonko, le pousse à espérer que ce dernier goutera aux délices du fauteuil. Tout cela pourrait être comparé à un sympathique épisode de Tom et Jerry s’il n’était pas question de nos Institutions et du Sénégal.

Le boucher Sonko charcute les contrats

« Le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé aux ministres de son gouvernement de faire un inventaire de tous les contrats ou conventions signés avec des cabinets d’expertise (juridique, comptable…), l’inventaire de tous les recrutements de personnel sur les trois (3) dernières années 2022, 2023 et 2024 (CDI, CDD…), l’inventaire des contrats de prestation publicitaires. « Dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses de l’Etat et en vue d’optimiser les résultats et impacts attendus, je vous demande de me faire parvenir, au plus tard le 1er juillet 2024 »…

Un premier ministre du Sénégal préoccupé par des contrats de simples citoyens. C’est le monde à l’envers. Celui qui est chargé par son président de créer des emplois est celui-là même qui veut mettre fin à des milliers de contrats parce qu’ils ont eu la malchance d’être signés entre 2022 et 2024. Ce sont des pères et mères de familles concernés par ce charcutage primatorial. Et il est soutenu dans cette entreprise loufoque par le président de la république, Diomaye Faye.

Un Président est censé indiquer la voie, avoir une vision et être un leader. Le nôtre, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, reconnaît être sous l’ombre de quelqu’un qui n’est pas élu. Quant à la vision et le leadership, il faudra repasser…Il évoque aussi l’éventualité de réduire les pouvoirs du président au profit du PM. En voilà un qui nous prépare une nouvelle Constitution… par amitié ! Les platitudes et les débats au ras des pâquerettes nous y sommes bien scotchés cette fois. La rupture promise et tant attendue tarde à se faire sentir sur l’économie et le bien-être en général mais en attendant nous nous contenterons de la rupture intellectuelle.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn