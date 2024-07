Sonko, un PM dans l’opposition…Diomaye dans la tourmente

Le Président Bassirou Diomaye Faye voit en Ousmane Sonko un ami. Mais en politique, le premier ministre est un véritable coffre à problèmes pour le chef de l’Etat. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sait comment s’attirer les foudres des sénégalais et des ses adversaires politiques. Des attaques qui n’épargnent pas le président qui cherche à imposer la rupture vendue aux sénégalais. Une situation qui risque de coûter très cher au duo.

L’opposition sonne la fin de l’État de grâce ! Depuis qu’il a officiellement pris le pouvoir, le 2 avril 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye gouverne «sans» opposant. Ses adversaires politiques ont préféré le laisser dérouler ses activités sur une période bien définie. Mais depuis quelques jours, on note un réveil de l’opposition. Même si le chef joue la carte du silence, certains ont pris la parole. Leurs attaques ne sont pas sans conséquence pour un nouveau régime qui cherche à matérialiser une rupture.

Le trio Thierno Alassane Sall, Bougane Guèye Dany et Thierno Bocoum a ouvert les hostilités. Même si le leader de la République des Valeurs semble s’être retiré, pour le moment, le duo continue de lancer des salves sur le président de la République et son premier ministre. Voulant avoir matière à discuter, Bocoum et Bougane ont attendu le face à face du locataire du Palais avec la presse pour rebondir.

Convoquant la presse, ils ont dressé un sombre bilan des cent (100) jours du tandem Sonko-Diomaye. Avant de tirer à boulet rouge sur le régime. Bougane prédit le pire à la population. «Préparez-vous à souffrir avec ces incompétents au pouvoir. Nous avons combattu un système, mais malheureusement, les acteurs du système sont au pouvoir. Ceux d’entre nous qui ont combattu la mauvaise gouvernance de Macky Sall pendant 12 ans dans l’opposition sont aujourd’hui marginalisés, tandis que les ministres qui ont transhumé sont récompensés», a déclaré Bougane Guèye Dany.

Pour sa part, Thierno Bocoum voit en Diomaye un président incapable d’accomplir ses charges. « Il (Diomaye) doit démissionner parce qu’il ne croit plus être en mesure d’être le Président. Cette soumission (à Ousmane Sonko) doit être accompagnée d’une résignation à reconnaître que vous devez organiser des élections et conduire votre Pm en tant que Président. La Constitution ne reconnaît pas «des amis». Elle est claire sur les prérogatives du Président et du Premier ministre», a-t-il fait savoir. Pour le leader du mouvement «Alliance générationnelle pour les intérêts de la République», le chef de l’Etat «n’est à l’aise que dans la fiscalité et sa relation avec le Premier ministre».

Des attaques qui ont fait la une des quotidiens. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir critiqué le duo au sommet. Les membres de l’ancien régime ont aussi pris la parole. L’Alliance Pour la République (APR) a abondé dans le même sens. Non seulement Seydou Guèye et Cie ont critiqué le nouveau régime. Mais ils ont aussi lavé à grande eau leur leader Macky Sall. Diomaye avait déclaré qu’il n’a pas trouvé de fonds politiques. Une déclaration démentie à l’APR. Cette situation, Diomaye pouvait l’éviter.

Si le Président se retrouve sous les critiques de l’opposition, Ousmane Sonko y a joué un rôle. Avec son esprit révolutionnaire, il a été le premier à sonner la fin de l’état de grâce. Lors d’une rencontre avec les jeunes de son parti, au Grand Théâtre, il a ouvert le feu sur les médias en les accusant de « ne pas payer leur dette fiscale », les magistrats supposément « corrompus », les « auteurs de malversations financières » qui « ne seront pas pardonnés » et « la nouvelle opposition ». Suffisant pour que les offensés ripostent.

Sonko étant Diomaye et Diomaye étant Sonko, selon la philosophie de Pastef, toute attaque contre le «puissant» premier ministre affectera le président. Chose dont Diomaye pouvait se passer. Maintenant que la machine politique est en marche, le locataire du Palais aura du mal à s’occuper d’un projet qui est toujours en gestation. Ce qui ne sera pas sans conséquence pour les prochaines élections législatives.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru