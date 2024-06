Diomaye profite des faiblesses de Macron…Il gagne des points

La visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en France se passe de commentaires. Personne ne pensait qu’un membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ferait face à Emmanuel Macron. Mais le vent semble tourner en faveur du nouveau chef de l’Etat. Et le compagnon de Ousmane Sonko a su profiter des faiblesses de son homologue pour se positionner.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a foulé le sol français. Il a profité du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales sur invitation de l’Alliance pour le vaccin (Gavi) et l’Union africaine (UA) pour se rendre chez son homologue Emmanuel Macron. Cette visite est en train de tourner en faveur du chef d’État sénégalais. Qualifié de novice politique, le membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) commence à gagner une certaine notoriété. Le patriote, membre d’un parti qui se réclame panafricain, ne s’est pas plié devant son hôte.

Diomaye s’est forgé une bonne image chez les français. Et c’est la presse française qui le dit. «C’est très différent de ce qu’on a l’habitude de voir quand un chef d’État africain arrive à Paris», a fait constater Meriem Amellal, du Desk Afrique de France 24. «C’est très symbolique des nouvelles relations qui vont s’instaurer, des relations comme disent les Sénégalais, seront finalement gagnant-gagnant et c’est ce qu’incarne le tout jeune président sénégalais Bassirou Diomaye Faye», a-t-elle poursuivi.

La particularité de ce premier déplacement de Diomaye est qu’il ne s’agissait pas d’une visite officielle. Ce qui semble séduire chez les français. «Malgré sa timidité, Bassirou Diomaye Faye enfile son costume de président, il joue son rôle. C’est un peu la force tranquille. Il assume ce qu’il incarne, c’est-à-dire cette jeunesse africaine décomplexée», a résumé Meriem Amellal. Avec le sentiment anti-français qui s’est développé ces dernières années, beaucoup estimaient que les relations entre Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ne seraient pas au bon fixe. Fort heureusement, l’actuel président sénégalais n’a jamais tenu un discours qui pourrait lui causer certains problèmes avec ses futurs alliés.

Tout le contraire de son entourage. Lorsqu’il était dans l’opposition, Ousmane Sonko n’a jamais ménagé la France. Le patriote en chef a toujours demandé que la France lève son pied de notre cou. Même lors de la visite de Jean Luc Mélenchon, l’actuel premier ministre avait décoché ses flèches contre le président français. «La vérité, c’est que beaucoup de gouvernements européens et singulièrement français s’accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se sont fixés comme objectif de l’entraver. C’est ce qui explique le mutisme approbateur face à la sanglante répression du régime du président Macky Sall contre notre parti», avait déclaré Sonko.

D’ailleurs, cela s’est répercuté sur l’accueil réservé à Bassirou Diomaye Faye. Le président sénégalais a été accueilli par un simple ministre des Affaires étrangères. La seule tâche noire qui fait grand bruit dans le monde diplomatique. Beaucoup y voient une humiliation de la part de la France. Humiliation qui sera rectifiée lors du face à face entre Diomaye et Macron. Les images de leur tête à tête a permis à Diomaye de revenir dans le jeu. Avec un Emmanuel Macron saluant des deux (2) mains son hôte du jour. Une image qui a fait le tour de la toile et qui permet à Diomaye de se faire une nouvelle image sur «l’ancien colonisateur».

Dans une France normale, le président Diomaye aurait eu du mal à soigner son image. Et s’il a réussi une telle chose, c’est parce que Macron est devenu un président impopulaire. Diomaye vient à un moment où la situation n’est pas favorable pour la France. Dans beaucoup de pays africains, on réclame le départ de l’ancien colon. D’ailleurs, les soldats français ont quitté beaucoup de pays notamment la Centrafrique, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Alors, Macron ne commettrait pas l’erreur de perdre un allié stratégique tel que le Sénégal. D’autant plus que cet allié vient d’obtenir son premier baril de pétrole.

Sur le plan politique, Emmanuel Macron est très fragilisé. En décidant de dissoudre l’Assemblée nationale, il a révélé au monde entier qu’il ne contrôle plus rien du tout. Le chef d’État français est en train de perdre son influence auprès des Français. Le désaveu électoral lors des élections européennes constitue un poids sur la scène internationale. Combiné avec la bombe sociale, avec les manifestations contre le réforme des retraites, Macron n’est plus qu’une coquille vide aux yeux des français.

Face à lui, il est bien normal que Diomaye, le jeune président sénégalais, gagne la bataille de la Com’. Reste maintenant à voir comment le patriote va gérer cet avantage. Si Diomaye suit les radicaux qui gravitent autour de lui, il risque de rater le coche. Or s’il l’utilise à bon escient, il aura un allié de taille. Mais il pourra redéfinir les accords qui lient les deux pays sans pour autant passer par la voie tracée par certains de ses collaborateurs radicaux. Car il n’y a pas à dire, les choses sont en train de changer !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru