Diomaye rentre de France bredouille…la diaspora n’a rien vu

Le nouveau président Sénégalais qui a prêté serment le 02 avril 2024 s’est rendu en France pour un forum sur le vaccin mais aussi pour rencontrer son homologue français autour d’un déjeuner de travail. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, membre du parti le Pastef, aux côtés d’Ousmane Sonko, l’actuel premier ministre, s’est toujours montré critique envers la collaboration jugée inégale entre la France et le Sénégal. Et ce déjeuner de « travail » devait lui permettre d’arrondir les angles sur une nouvelle histoire, basée sur le respect mutuel. Malheureusement, Bassirou Diomaye Faye est rentré bredouille…Il n’a rien obtenu de la France et la diaspora n’a rien vu.

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé en France afin de prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales. Au cours de la journée du jeudi 20 juin, il a eu un déjeuner de travail avec son homologue français, Emmanuel Macron. De quoi ont-ils parlé ? Les médias de service public ont rapporté que « le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue français Emmanuel Macron ont fait part, jeudi à Paris, de leur volonté de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre leurs deux pays ».

Toujours selon les médias de service public, « les deux chefs d’État ont exprimé leur volonté commune de renforcer le partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples »… Et ces médias de service public de conclure : « L’option des deux pays est de renforcer les projets structurants dans des secteurs touchant à des domaines tels que la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l’agriculture ».

Les vrais problèmes oubliés

Le président Diomaye est-il parti en France pour découvrir les locaux du Quai D’Orsay et de l’Elysée où il n’avait jamais mis les pieds ? Toujours est-il que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est rendu en France le torse bien bombé qui s’est vite dégonflé face à Emmanuel Macron car les vrais problèmes n’ont pas été évoqués. Sonko et Diomaye dans leur programme « JOTNA » avait cité comme « principaux sujets de discorde entre le Sénégal et la France, le FCFA considéré comme un frein au développement national et la présence militaire française dans le pays avec 350 militaires français sur le sol sénégalais ». Aucun mot sur le CFA et sur la présence de l’armée française au Sénégal…

Et la diaspora aussi oubliée

Nos compatriotes Sénégalais, présents depuis plusieurs décennies sur le sol français et qui attendent de rentrer au Sénégal pour jouir de leur retraite, vont pleurer et vont devoir supporter leur souffrance avec résignation. Eux qui attendaient de voir le président Sénégalais défendre la cause des retraités sénégalais qui ne peuvent pas jouir de leur pension de retraite dans leur pays d’origine après près de 41 ans de travail sur le sol français. Et pourtant, Ousmane Sonko avait promis aux Sénégalais de la Diaspora de plaider cette cause qui fait partie du programme JOTNA.

Le programme JOTNA sur les retraités

Dans le programme JOTNA, dans la rubrique « SOLUTIONS SUR LE PLAN POLITIQUE », à la partie 3 intitulée « Redorer le blason de notre diplomatie et mieux impliquer la Diaspora », il est mentionné une solution concernant nos compatriotes vivant et travaillant en France : « Nous négocierons des accords de rapatriements des fonds de retraite pour nos concitoyens à l’étranger afin qu’ils puissent accéder à leur pension de retraite à partir du Sénégal » (voir ci-dessous la copie d’écran de l’extrait du programme JOTNA).

Si Diomaye n’a pas discuté de tout cela avec macron, alors pourquoi s’est-il rendu à ce déjeuner de travail. Il aurait pu se contenter du forum sur le vaccin et rentrer tranquillement à Dakar…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn