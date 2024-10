Diomaye prône l’accélération de la transformation du système éducatif

Le président Bassirou Diomaye Faye a invité le gouvernement à œuvrer en faveur d’une accélération de la transformation consensuelle du système éducatif tout en veillant au bon déroulement de l’année scolaire et universitaire 2024-2025.

Le chef de l’Etat a donné ces directives lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement organisé mercredi au Palais de la République. Il a notamment demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires, en relation avec les parties prenantes, pour, d’une part, accélérer la transformation consensuelle du système éducatif national et, d’autre part, garantir le bon déroulement de l’année scolaire et universitaire 2024-2025, lit-on dans le communiqué ayant sanctionné cette rencontre.

Le président de la République a souligné la nécessité de veiller au renforcement du dialogue social dans le système éducatif et d’améliorer le cadre de vie dans les écoles. L’année scolaire 2024-2025 démarre officiellement jeudi avec la rentrée des enseignants. Les élèves retrouvent lundi prochain le chemin de l’école. ‘’En cette veille de rentrée scolaire et universitaire, le président de la République a adressé un message d’encouragement et ses meilleurs vœux de succès à toute la communauté éducative, en particulier au corps enseignant et aux apprenants’’, a indiqué le communiqué.