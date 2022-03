Diouf Sarr…citoyen d’honneur : Serigne Mboup insulte Kaolack, selon…

Le Maire Serigne MBOUP insulte Kaolack, pour avoir élevé Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, au rang de citoyen d’honneur. Quel est le service que ce dernier a rendu aux populations du centre ? Attention, cette grande ville historique ne mérite guère cette autorité sanitaire, incapable de respecter ses engagements envers les citoyens souffrant de troubles mentaux.

Qu’est-ce qui explique réellement un tel acte illégale et incompréhensible du Maire Serigne MBOUP envers le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR ? Est-il entrain de vouloir revaloriser le plus grand perdant aux élections locales de 2022 ? Non, c’est peine perdue. L’ex-Maire de Yoff est en fin de carrière politique et ce n’est pas Kaolack qui l’aidera à se relancer dans ce domaine.

Pour toutes ces raisons, nous demandons au Maire Serigne MBOUP retirer ce geste politique et fallacieux qui n’honore pas les habitants de Kaolack. Abdoulaye DIOUF SARR n’a reçu aucune distinction à Yoff. Alors, comment peut-il être honoré dans cette ville ? kaolack n’appartient pas à cette nouvelle équipe municipale, pour infliger une telle grosse injustice aux citoyens.

Rufisque, le 21 mars 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)