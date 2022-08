Diourbel : Benno gagne et perd en même temps.

Malgré la victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yaakar dans le département de Diourbel, le parti Alliance Pour la République (APR) commence déjà à perdre des responsables. C’est le cas de Alsasane Fall responsable politique Apr au quartier Thierno Kandji de Diourbel. Non content de la gestion du parti, il a préféré jeter l’éponge et tourner le dos à Macky Sall.

« C’est avec le cœur meurtri que je vais vous annoncer mon départ de l’apr et de tout ce qui gravite autour. Après moult réflexions, je me rends compte que je n’ai plus ma place dans ce parti que j’ai vu naître et grandi, ce parti qui a enregistré mes premiers balbutiements en politique par adhésion aux idéaux et convictions de son fondateur le président Macky Sall mais aussi de ses premiers représentants locaux.

L’heure a maintenant sonné pour qu’on s’oriente vers d’autres horizons plus prometteurs et tenter notre chance, même si c’est dans l’opposition.

L’avènement de dame Diop comme ministre, par ailleurs témoin de tout, avait suscité un regain d’espoir chez les plus sceptiques fondateurs du parti, mais hélas!…

Je vous quitte en vous souhaitant tout le bonheur du monde vous qui m’avez adopté et accompagné parfois dans les moments les critiques de la vie politique ».

Une déclaration rendue publique juste après quelques jours seulement de la victoire de la coalition présidentielle à Diourbel.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn