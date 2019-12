Diourbel: Ils risquent 10 ans de taule pour…vol de câbles électriques

Le Procureur de la République a requis 10 ans de travaux forces contre Pape Gora Mbengue, Sidy Bara Mbengue, Bassirou Sarre et Modou Ndiaye poursuivis pour association de malfaiteurs de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule puis escroquerie pour la 1ère et 2 préventive. L’affaire est mise en délibéré, ce mercredi.

Pape Gora Mbengue, Sidy Bara Mbengue, Bassirou Sarre et Modou Ndiaye étaient hier, mardi 17 décembre 2019, attraits à la barre du Tribunal de grande instance de Diourbel pour la 2e affaire de la Chambre criminelle. Ces prévenus sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule puis escroquerie pour la 1ère et 2 préventive.

Les faits remontent au 27 avril 2019 vers 4 heures du matin. Ce jour-là, Abdou Ndiaye avisait les éléments du Commissariat urbain de Mbacké, par téléphone, d’avoir surpris des individus en train d’embarquer dans une grue des câbles électriques au niveau de l’entrepôt de l’entreprise GERTEGS dont il est le chef des travaux. Sur les lieux, les limiers ont procédé à l’arrestation de Pape Gora Mbengue, Sidy Bara Mbengue. Les investigations des enquêteurs permettront de mettre la main sur Bassirou Sarr et Modou Ndiaye.

A la barre, les prévenus ont tous nié les faits qui leur sont reproches. Les deux frères Mbengue déclarent ne pas connaître Bassirou Sarr et Modou Ndiaye. Quant à Abdou Ndiaye il soutient avoir reconnu les frères Mbengue.

Le conseil de la partie civile, Me Khassimou Touré a réclamé 50 millions de F Cfa à titre de dommages et intérêts à payer parce que, dit-il, cette entreprise a subi de nombreux cas de vols dans le passé. Selon lui, son client a subi des préjudices énormes. La valeur du rouleau de câble électrique de 4 Km 900 se chiffre à 26.950.000 F Cfa en raison de 5500 F Cfa le mètre.

Le Procureur de la République, dans son réquisitoire, a demandé au tribunal de condamner chacun de ces prévenus à 10 ans de travaux forces. Selon lui, cette entreprise découle d’une entente bien planifiée entre les prévenus.

Les avocats de la défense Me Diongue, Me Caly Djibril Diallo, pour ne citer que ceux-là, ont plaidé chacun en ce qui le concerne pour l’acquittement de son client au bénéfice du doute. Pour eux, les deux frères Mbengue ne connaissaient pas Modou Ndiaye dit War. Donc, il n’y a rien dans le dossier qui peut attester la culpabilité de leurs clients. Pour Me Djibril Diallo, l’avocat de Modou Ndiaye, son client n’a pas varié dans ses déclarations et ne connait pas les frères Mbengue. «On ne doit pas condamner Modou Ndiaye sur la base de coups de fils qu’il a échangé avec Pape Gora Mbengue», a-t-il ajouté. L’affaire est mise en délibère, ce mercredi 18 décembre.

