APRÈS LA MANIPULATION, LA VÉRITÉ !…par Mountaga FADIGA

Avec la prolifération des maîtres menteurs autocentrés qui se bousculent dans l’univers des réseaux sociaux au Sénégal, détecter le mensonge permettrait de se libérer de la manipulation, et donnerait plus de légitimité à notre faculté de jugement.

CONSTATONS,

Commençons par la hausse du coût de l’électricité :

La hausse des tarifs intervenue le 1er Décembre 2019, fait suite à une stabilité des tarifs de 2012 à 2017, et à une baisse de 4% à 11% en 2017, grâce à la volonté du Président de la République de prendre en charge dans le budget national, les incidences des fluctuations.

« Loin d’être dans un trend haussier, il s’agit plutôt d’un “réajustement ” des tarifs, lequel est défini en fonction de la consommation des ménages et en trois catégories, par rapport au coût de la facture. Il s’agit d’une hausse de 6% sur la moyenne et haute tension et 10% sur la basse tension, en épargnant les consommations des clients domestiques sur la 1ère tranche. En détails, les familles dont la consommation est inférieure à 15.000 francs CFA ne sont pas concernées par la hausse. Cependant, les familles dont les factures atteignent 25.000 Francs CFA verront leur facture croître de 600 à 1200 Francs CFA. Enfin, les factures de consommation de plus de 200.000 francs CFA, subiront une hausse de 6%.

OBJECTIF : « C’est de garder le cap, poursuivre le stratégique pour arriver à une baisse du coût de l’électricité, qui peut aller jusqu’à 40% à cette échéance. Ce qui permettra à la SENELEC de rester dans la dynamique de développement logistique et de production correcte, avec des moyens corrects et à la hauteur de ses ambitions, d’être dans une logique de performance durable, bénéfique à la nation.

RAPPELONS,

En 2011, la SENELEC ne disposait que de 687 mégawatts avec un taux de disponibilité de 56%, alors qu’en 2018, sa capacité a été portée à 1100 mégawatts avec une disponibilité de 82%. Et toujours en 2011 les sénégalais subissaient en moyenne 900 heures de coupure, soit 39 jours dans l’année, qui sont ramenées à 24 heures dans l’année !

DE PLUS,

le Sénégal a plus que doublé sa production énergétique la faisant passer de 500 MW en 2012 à 1 141 MW en 2018. Le pays mène aussi deux projets de 60 MW en solaire et 150 MW en éolienne. Avec plus de 3 000 km de lignes de transport installées, le réseau électrique du Sénégal, modernisé et densifié, est désormais mis à niveau.

La maîtrise de l’énergie est de plus en plus opérante avec l’installation de plusieurs centrales solaires et une centrale éolienne: Malicounda 20Mw en 2016, Mérina Dakhar, Tivaouane 20Mw en 2017, Bokhol 20Mw en 2016, la centrale hydro-électrique de Félou pour 15Mw pour le Sénégal dans le cadre de l’Omvs, Diamniadio 2Mw. Un renforcement de capacité qui a permis la baisse du coût de production de l’électricité, passant de 101,92 F CFA/KWh en 2012 à 55,26 F CFA/KWh à fin 2016, entraînant ainsi une baisse de 10% des tarifs de l’électricité pour les foyers sénégalais à partir du 1er janvier 2017.

La réhabilitation des infrastructures énergétiques avec: la rénovation de la centrale de Kahone, du groupe 804 de Boutoute, l’acquisition de 5 groupes électrogènes pour la région de Kolda pour 5 MW mis en service le 29 novembre 2014, l’extension des centrales de la Senelec fonctionnant au fioul lourd à Bel air, Kahone et Boutoute pour 45,3 milliards, etc.

En 2012, la production totale depuis l’indépendance dans tout le territoire national était de 674,5Mw, alors qu’au 31 décembre 2016, elle est passée à 848Mw, d’où 173,4Mw. De 2012 à 2016, le Sénégal a produit en moyenne 43,35Mw/an. Il est à noter que la tendance haussière de la production nationale va s’intensifier avec à terme 943,4Mw supplémentaires d’ici à juillet 2019, avec les centrales à charbon de Sendou (125Mw) et Mboro (300Mw), les centrales solaires de Kahone (20Mw), Mérina Dakhar, Tivaouane (20Mw), Santhiou Mékhé (20Mw), Sakal (20Mw), Ipp Solaire programme scaling solar en 2018 (100Mw), Diass (15Mw), la centrale éolienne de Taïba Ndiaye (150Mw entre janvier 2018 et juillet 2019).

Les réalisations en cours :

En juillet 2019, la production sera de 943,4Mw, avec une moyenne de 134,77Mw/an depuis 2012.

Le but: Accès universel à l’électricité en 2025, avec un objectif intermédiaire en 2020 de 60% d’électrification rurale dont 30% par département.

PRÉCISION SUR LA MASSE SALARIALE DE SENELEC.

RETENONS,

La masse salariale de la SENELEC fait à peine 10% de ses coûts l’incriminer dans la cherté des tarifs de l’électricité, au point même de ne pas prendre en considération que celle-ci a baissé de 54,7 milliards en 2017 à 53,6 milliards en 2018, soit une baisse de 1,1 milliard.

Notons que le recrutement de plus de mille (1000) agents a fait passer la masse salariale à près de 60 milliards de francs CFA, mais il faut toutefois relever que cette masse salariale ne dépasse pas 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Il y’a aussi lieu de noter le « protocole d’accord » entre SENELEC et l’intersyndicale prestataires membres de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) pour la RÉGULARISATION de 493 contractuels sur une durée de trois ans ».

Précisons qu’ils sont un demi millier de travailleurs qui étaient des prestataires à la Senelec, dans toute la chaine de fabrication de l’électricité, mais qui n’avaient pas de CDI. Ce sont ces personnes, dont certains cumulaient entre 15 et 20 ans de présence dans l’entreprise, qui ont été recrutés par cohorte de 200, pendant trois ans.

Ajoutée à cela la centaine d’agent qui part chaque année à la retraite et qui est numériquement remplacée, nous sommes à quelques 600 personnes sur les 1000 qui semblent faire « scandale »!! Et viens, logiquement, normalement, les recrutements classique pour une entreprise dont le chiffre d’affaires augmente, est que la clientèle est presque passée de 900 mille à 1,5 millions.

D’ailleurs, dans le contrat de performance entre l’État et Senelec, il y a un indicateur de performance appelé « productivité du personnel ». Celui-ci est le rapport entre les charges du personnel et la valeur ajoutée . L’effectif d’une entreprise n’a aucune signification s’il n’est pas mis en rapport avec la richesse créée. Or à Senelec, il est de 50% en 2018.

« Quand la nuit fait noir très noir sur une pierre noire il y a une Fourmi noire mais il y a quelqu’un qui voit. Et c’est celui-là seul qui compte ».

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !

Mountaga FADIGA.