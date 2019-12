« Il n’est pas aisé de salir le bilan du Président Macky SALL puisqu’il est sensible et perceptible dans chaque maison. Avec lui, seul le bien-être du Peuple Sénégalais Compte »

Tous les secteurs économiques en lambeau ou sous perfusion en 2011 et qui ont fait enregistrer à l’économie sénégalaise, l’un de ses plus faibles taux de croissance 1,7 %, ont depuis 2012 vite redécollé, de manière fulgurante et leur contribution dans la constitution du produit intérieur brut le prouve de manière irréfutable. Des secteurs de l’eau à l’électricité avec la fin des coupures intempestives( xouy kamath) , aux secteurs des hydrocarbures , de l’éducation, de la pêche, de l’élevage, des transports, des sports, des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires avec notamment AIR SENEGAL en plein envol, en passant par la santé et ses programmes , l’industrie notamment avec celle pétrolière et gazière qui existe maintenant , la renaissance des ICS, de la Sonacos jadis bazardée de façon éhontée bref, si l’on est de bonne foi, si l’on aime son pays, l’on ne peut fermer les yeux sur l’embellie économique et notre marche inexorable vers le progrès social avec le Président Macky SALL. Les taux de croissance de 6% en moyenne pendant 5 ans qui ont battu tous les records depuis 1960, l’attestent sans conteste et malgré toutes les contraintes socioéconomiques et environnementales , le Président Macky Sall a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué et cela, il faut objectivement l’accepter. Mais l’objectivité est une force qui n’est pas donnée à n’importe pour reprendre le mot de mon homonyme Cheikh Anta DIOP et c’est malheureusement le cas pour nos politiciens ( qui ont accepté entre 2012 et 2014 et qui subitement, refusent comme Abdoul Mbaye, Malick Cajou, Khalifa Sall, Idrissa Seck, Mamadou Lamine Diallo…) et une certaine intelligentsia encagoulée qui contamine l’atmosphère et vampirise le débat.

Pendant 7 ans , depuis 2012, qui n’a pas apprécié la baisse générale des prix du gaz, du riz, de l’huile, du sucre, du savon , du lait, des hydrocarbures, des mesures sociales innovantes avec des instruments comme les bourses familiales, la CMU, ceux en faveur de l’équité sociale et territoriale avec le PUMA, le PUDC, PROMOVILLES et récemment le PACASEN et qui transforment et de fort belle manière nos campagnes et nos villes, fournissent l’eau, l’électricité de façon continue, développent les activités socioéconomiques et les intègrent à la vie de relation ? Personne. Évidemment !

Aujourd’hui plus que jamais avec le PAP II ( 2019-2023) en cours et le nouvel instrument que constitue le budget programme initié en plus du programme Liggueyal Euleuk adossé aux 5 initiatives , aux 3 programmes et aux 5 cinq accès universels , le Sénégal est en Marche. La vision de SEM Macky SALL a la différence des autres( prétentieux politiciens ) est toujours arrimée à l’action et les résultats suivent forcément. De Directeur à Président en passant par le poste de premier ministre, il a toujours eu de bons résultats. Et c’est le Président Wade qui le dit en 2007: << vous êtes l’un des rares premiers ministres à quitter la station primatoriale la tête haute…>>. Tous les chantiers du Président Wade, de 2004 à 2007 portent la marque indélébile du premier ministre Macky SALL. Il est important de le rappeler pour comprendre que sa contribution dans le développement du pays ne date pas de maintenant et que celle-ci est considérable.

De par sa trajectoire et son vécu, toutes ses politiques sont d’abord d’inspiration sociale, humaniste avant d’être économique au sens mercantile du terme, il est donc évident que SEM Macky SALL plus que quiconque , est fortement préoccupé par le pouvoir d’achat des sénégalais mais il est aussi sensible à ses millions de sénégalais qui n’ont pas encore l’électricité et les services sociaux de base. Et c’est cela l’enjeu et le Grand Défi qu’il faille relever. Et c’est Ensemble que nous y arriverons pour notre cher Sunugal.

Cheikh NDIAYE, Conseiller au CESE

Responsable politique APR GRAND YOFF