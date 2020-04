Diourbel : le Président de l’équipe de football de la Sonacos contribue au COVID-19

Oumar Ngalla Samb Président de la Sonacos est revenu en rescousse cette semaine aux populations de sa localité en mettant à leur disposition des vivres (riz, huile, sucre, lait…).Omar Samb avait dès les premières heures de la pandémie distribué des produits pour la prévention et les populations l’avaient apprécié à sa juste valeur. Cette semaine, des denrées de première nécessité ont été distribuées pour aider les familles vulnérables mais aussi les daaras. Un accent particulier a été mis pour prendre en charge ces enfants qui sont confrontés à d’énormes difficultés depuis instauration du couvre feu. Ils ne peuvent plus sortir la nuit pour mendier la nourriture pour le dîner. Ainsi, selon Omar Ngala Samb “nous avons décidé de prendre les talibés de Keur Cheikh en charge en leur offrant le dîner qui est composé de bouillie de mil “fondé”, de Moukhamsa, et de pâte accompagnée de sauce.Cette chaîne de Solidarité nous allons la continuer comme recommandée par le khalife général de Mourides Serigne Mountakha Mbacké et comme l’a si bien souligné le Président Macky Sall dans son discours à la nation.” Malgré tous les efforts fournis ça et là par les sénégalais Omar Samb interpelle les populations à “plus de vigilance et de discipline””Nos médecins sont entrain d’abattre un excellent travail, mais il faut que les sénégalais fassent plus preuve de discipline et de vigilance. Le virus vecteur de cette terrible maladie n’a pas les moyens de se déplacer de lui même, c’est nous qui le transportons. Si nous limitons nos déplacements et arrêtons les rassemblements nous coupons la chaîne de transmission. A cela aussi il faut ajouter le lavage permanent et régulier de nos mains avec de l’eau et du savon et l’utilisation du gel hydroalcoolisé. Il faut suivre à la lettre les recommandations des autorités sanitaires.” Omar Samb lance ainsi un appel à ses compatriotes pour une chaîne de solidarité pour les démunis pour qu’au delà de la gestion du Coronavirus que soit intégré dans nos actions de tous les jours ce réflexe qui constituera sans nul doute le ciment de notre combat pour le développement économique, social de notre nation.