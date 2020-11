Diourbel : Un élève maître recalé suscite la réaction des collectifs des EM du Sénégal…

Une situation qui secoue les nouveaux sortant des différents centres régionaux de formation des personnels de l’éducation du Sénégal, un élève maître du nom de Saliou Faye recalé après l’examen de sortie et pourtant, ses camarades jugent qu’il fessait partie des élèves maîtres les plus sérieux dans ce CRFPE.

Joint au téléphone, le principal concerné Saliou Faye répondra: « j’ai subi toute la formation c’est à dire de février à octobre, j’ai fait tous les cours. J’étais ponctuelle et assidu. Je n’ai jamais eu d’embrouille avec qui que ce soit parmi les formateurs. La preuve, ma note de conduite est 19. J’ai eu de bonnes notes dans mes devoirs et je me suis retrouvé avec une moyenne de 15,85 en contrôle continu. J’ai été surpris de voir que parmi les 1700 élèves maîtres du Sénégal et 200 du CRFPE de Diourbel, j’étais le seul recalé… ».

A la question s’il a saisi les autorités de la place, Saliou Faye confirme: « oui j’ai parlé à mes formateurs et j’ai saisie des personnalités mais en vain ».

Le collectif des élèves maîtres du CRFPE de Diourbel va se rendre demain à la direction des examens et concours (DEXCO) avec leur camarade pour récupérer le relevé de note et voir les motifs réels de cette situation. Par ailleurs, les présidents des collectifs des élèves maîtres dans les différents CRFPE se disent mobilisés pour soutenir leur camarade.