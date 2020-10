Distribution de kits à Fatick : Sokone, Passy et Palmarin ont reçus leur part

Après les régions de Dakar et Thiès, la Croix Rouge Sénégalaise et le Türk Kızılay, s’ouvrent aux familles sinistrées des inondations dans la région de Fatick. Les deux Sociétés nationales sœurs, ont distribué 608 kits ménages, dont 125 à Sokone, 224 à Passy, 259 à Palmarin au profit de 608 familles victimes de fortes précipitations en septembre dernier.

Elles ont aussi mis 160 kits de dignité à la disposition des femmes allaitantes et des jeunes filles, soit 30 kits de dignité à Sokone, 30 à Passy et 100 dans la commune de Palmarin.

La distribution a été faite par les présidents des Comités départementaux de la Croix-Rouge de Foundiougne, de Fatcik, le chef de la délégation du Croissant-Rouge turc au Sénégal, le 2èm adjoint au maire de Passy, le secrétaire municipal de Passy, le président de la commission santé, action sociale et hygiène de la mairie de Palmarin, du chef du service communication et marketing de la Croix-Rouge sénégalaise, des secrétaire généraux et points focaux communication des comités départementaux de Fatick et Foundiougne, des volontaires.