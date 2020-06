Distribution de vivres : La Commune de Grand-Yoff a reçu sa ration, hier…

Le Ministre du Développement Communautaire et de l’ Équité sociale, Amadou Mansour Faye, a été l’hôte, hier, de la Commune de Grand-Yoff ( Dakar). Le frangin de la Première Dame de la République du Sénégal y a présidé la cérémonie officielle de distribution des vivres ce, dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Sociale ( PRES).

Ainsi, quelques 17.632 familles de cette localité ont été sélectionnées pour pouvoir bénéficier de cette aide de l’Etat. La rencontre qui a vu la présence du sous- préfet de l’Arrondissement des Parcelles Assainies, de la honorable député de la mouvance présidentielle, Moussa Sané et du Maire de la Commune de Grand- Yoff, Pape Madiop Diop, a été riche en couleurs. Très touché par ce geste présidentiel, l’édile socialiste a ainsi, demandé à toute l’ assistance de se lever pour scander « Dieuredieufety Président Macky »; Macky Dieuredieuf »; « Merci Monsieur Président ».

Réagissant à cet acte, le jeune parlementaire du département de Dakar ,par ailleurs, responsable politique APR à Grand- Yoff, Moussa Sané, dira : » Nous remercions et félicitons son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour ce geste de très haute portée sociale. Voilà un acte historique. Jamais dans l’ histoire du Sénégal, un Chef d’ Etat n’a sorti autant de argent ( plus de 69 Milliards F CFA) pour acheter des vivres afin de voler au secours des populations. Il a pris toute la mesure de l’ampleur de la maladie à Coronavirus ou Covid-19 pour bien organiser la riposte. Je termine par saluer et remercier le sous- préfet Mar, le Commissaire de Grand- Yoff M. Sarr, l’ ensemble des élus présents et, notamment, le Maire Papa Madiop Diop, d’ avoir fait preuve de grandeur et de reconnaissance », a laissé entendre le patron de la Centrale de Communauté Casamançaise de Dakar.