Dj Cledor Fall du MCSS Fulla ak Fayda Crie son ras le bol : « Reew Niit Kou Niité , Moy Koy JiiTé »

Dj Cledor Fall chargé de com du parti MCSS Fulla ak Fayda Crie son ras le bol : » Reew Niit Kou Niité , Moy Koy JiiTé »

Le talentueux chargé de communication du parti dirigé par le socioculturel le Président Abdoulaye Mamadou Guissé , ne peut être plus claire sur la situation nébuleuse que traverse les citoyens sénégalais confinés difficilement chez eux dans l’honneur et la dignité.

Au même moment, les voleurs de la république en profitent pour commettre comme d’habitude leur forfait sous le silence peu catholique de l’exécutif.

L ‘acteur culturel averti et engagé pour le triomphe de l’avènement de la bonne gouvernance et la gestion vertueuse interpelle le Président Macky Sall pour la dissolution du ministère du Développement communautaire de l’équité sociale et territoriale dirigé par Mansour Faye.

Le communicant après avoir fait le constat d’échec du transport des denrées alimentaires sous tendu par la magouille à l’échelle gouvernementale.

Dj cledor lance un avertissement très sérieux à l’endroit du Président Macky Sall et de ses collaborateurs : » les sénégalais sont fatigués. » dira t- il.

Vidéo ( regardez )