Sénégal-Bilan : le Covid-19 avance encore avec…17 cas positifs

Marie khémès Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé au ministère de la santé et de l’action sociale a donné les résultats des examens virologiques du covid-19 réalisés ce dimanche 19 avril 2020. Selon la directrice générale, le Sénégal a effectué a ce jour 313 tests et 17 cas sont revenus positifs. Parmi ces 17 cas, il y a 15 cas contacts et 2 cas communautaires enregistrés dans les communes de Derklé et Guédiawaye.

Les chiffres

Sur 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs il s’agit de ;

–15 Cas Contact Suivis

-02 Cas Communautaires

-09 Patients Hospitalier ont été déclaré guéris

À ce jour 367 cas ont été déclarés positifs dons 220 guéris, 03 morts, 01 évacué et 143 encore sous traitement.