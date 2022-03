Djibril War fait convoquer Cheikh Oumar Diagne à la DIC

Au sortir de sa convocation de ce mercredi 16 mars 2022 à la Direction des investigations criminelles (Dic), Cheikh Oumar Diagne a fait savoir qu’elle fait suite à une plainte déposée par Maître Djibril War. Il a, par ailleurs, informé que cette plainte lui donne « le plaisir d’apporter les preuves » de ce qu’il « avance sur la Pga et le rôle de ses membres dans l’agenda Osig ».

« J’ai été à la DIC ce matin, j’y ai trouvé des hommes courtois et corrects. J’y retournerai la semaine prochaine inchallah pour mon audition inchallah. C’est une plainte de Djibril War « mbam » et je me ferai le plaisir d’apporter les preuves de ce que j’avance sur la PGA et le rôle de ses membres dans l’agenda OSIG. Merci pour vos soutiens et vos prières, cela me va droit au coeur. Je réaffirme ici que je ne demande qu’à être auditionné sur tout ce que j’avance car la vérité triomphe toujours. Ce pays est au cœur de toutes nos préoccupations et nous sommes prêts à faire face à toutes les forces, tous les lobbys et toute forme de mafia dans notre rôle de sentinelle. La peur reste le refuge des faibles, un croyant qui craint Allah est incapable d’éprouver la peur fut-ce le poids d’un atome. Allah Est aux commandes, nous serons ses éternels serviteurs », a écrit Cheikh Oumar Diagne sur Facebook.