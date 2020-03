Djiby diakhaté déballe : « le Sénégal n’a pas les moyens de faire face à une pandémie »

Djiby Diakhaté a confié à Mamadou Ibra Kane que le Sénégal, n’a pas les moyens de faire face à une pandémie. Le sociologue et enseignant chercheur à l’Ucad invite les Sénégalais à un changement impératif de comportement pour éviter le pire.

« Aujourd’hui des pays qui sont, autrement, beaucoup plus puissants que nous sur le plan économique sont débordés. Un pays comme le Sénégal, pays pauvre et très endetté n’a pas les moyens de faire face à une pandémie qui atteindrait un certain niveau. Donc, il n’y a pas de temps à perdre. C’est aujourd’hui et tout de suite qu’il faut changer les comportements de manière à arrêter la propagation du phénomène », a-t-il déclaré dans l’émission Jury du dimanche.