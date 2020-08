Djiby Mboup sur l’Achoura : « Le Prophète Mouhamed (PSL)… »

Prophète Mouhamed (PSL)…L’essence de l’humanité

13 ans, ils ne l’ont pas écouté. 13 ans, ils ont refusé de le comprendre. 13 ans, ils n’ont pas voulu le suivre. 13 ans, ils ont refusé le changement. 13 ans, ils l’ont combattu de toutes les forces. 13 ans, ils n’ont pas voulu devenu meilleurs par celui qui est le meilleur. Hélas, le jour arriva, où il devait partir en exil. L’exil de la victoire, du changement et de l’acceptation. Ce jour marque la naissance de ce qui fait de nous les meilleurs.

Le Prophète Mouhamed (PSL) quitta la ville de naissance et de la révélation pour celle de la victoire. Accompagné de l’un de ses meilleurs et fidèles compagnons, le véridique. Ils ont mis 8 jours pour y arriver. 8 jours pour atteindre la ville sainte. 8 jours pour accéder à l’acceptation. Ils ont été accueillis dans la joie et dans une grande ambiance. A l’entrée de la ville, accompagnés de tambours, ils chantaient ces mots suivants :

« La pleine lune s’est levée sur nous, depuis les collines d’al-Wadâ / La gratitude s’impose à nous, à chaque fois qu’un appel à Allah est lancé / Ô Toi qui as été envoyé parmi nous / Avec un commandement auquel nous obéirons / Tu es venu et tu as honoré notre cité. Sois le bienvenu ! Ô toi le meilleur des prédicateurs ».

Les habitants de la ville accueillante savaient qu’ils avaient en leur possession le meilleur des hommes, l’unicité par essence.

Le Prophète Mouhamed (PSL) devient un chef politique et changea la ville complètement. En créant un climat de vie sociale avec l’acceptation de l’autrui. Mais les ennemis d’hier qui l’avaient chassé ne peuvent pas accepter qu’il soit heureux ailleurs. Ils bloquèrent la ville.

Une guerre est ainsi déclarée mais naturellement il gagna avec seulement 313 compagnons et retourna à la ville de naissance, un retour extraordinaire et surtout émotif. Deux années, plus tard, il y effectua un rituel perpétué jusqu’à nos jours avec des millions de disciples.

11 ans, dans cette ville de la vérité pour mettre en place la vérité, la miséricorde, la paix… entre humains. Le Prophète Mouhamed (PSL) a pendant 11 ans, montré l’humanisme, la sagesse et la purification. Il est le meilleur des hommes et sans doute le seul de son calibre depuis que ce monde est monde et bien même qu’il ne le soit.

Son serviteur de tous les temps lui octroya ses vers suivants :

Accorde prière à celui qui est la porte de la rectitude, à celui dont l’influence est vaste, à celui qui favorise en dons, le lion des ennemis, le dissipateur du péril, la poète de « éminence et de l’honneur ».

Accorde ton salut à l’intègre, haut placé et solide,

Celui-là est le protecteur et il est celui qui est digne de cet éloge et honore-le.

Celui-là est l’envoyé de la quiétude, c’est celui qui a la main généreuse

Et c’est lui le maître de l’éloquence, c’est lui l’envoyé combattant.

Prophéte Mouhamed (PSL) n’était pas potelé, ne marchait pas de guingois,

En vérité, il était au-dessus de quiconque descendait d’Adam.

Notre plus loué est notre miséricorde notre loué est notre bienfait

Notre loué Prophète Mouhamed (PSL), est notre joie, a une générosité qui défie les averses.

Certes je m’adresse au beau, en sollicitant dans mes propos,

Sa prière sur l’envoyé, son salut sur celui qui unit et sur sa faction.

PAIX ET SALUT SUR LUI

MBOUP Djiby

Un aspirant par essence