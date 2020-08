Mairie de Kaolack…Mariama Sarr échoue partout

Gestion de la Mairie de Kaolack: Echec et mat ! pour la mairesse Mariama Sarr

Depuis quelques temps, la Ville de Kaolack est au devant de la scène. Des mouvements sociaux et citoyens, des acteurs politiques (toutes obédiences) et autres bonnes volontés montent au créneau pour fustiger la manière dont l’équipe municipale dirige leurs destinées. Beaucoup pointe un doigt accusateur sur la mairesse Mariama Sarr, par ailleurs, ministre de la Fonction publique. Ce que l’ on doit savoir, c’est que notre bonne dame n’est pas à la hauteur de la mission qu’on lui a confiée. En 06(six) ans de gestion municipale, c’est échec et mat ! Pour dire, elle a étalé toutes ses limites, son incapacité à propulser vers l’avant les destinées de cette Commune.

Qui disait que : « Le couteau, quelle que soit sa performance, ne sert rien entre des mains inexpertes ? « . Avec tout ce tas de potentialités, voire de possibilités dont regorge la capitale du Saloum, elle souffre d’un manque de vision claire pouvant servir de levain pour la conduire vers la réussite.

Aujourd’hui, la ville de « Mbossé » renoue avec les inondations. Les populations sont dans un profond désarroi. Dieu sait, pourtant que Madame Mariama Sarr n’a entrepris aucune démarche pro-active pour pouvoir juguler ce problème structurel si lancinant. Beaucoup de kaolackois regrettent, déjà, les efforts de l’ancien Ministre de l’Urbanisme Monsieur Diène Farba Sarr. Ce dernier était inlassablement au service de Kaolack et , à l’approche de chaque saison des pluies , il déployait ses propres services pour anticiper sur d’ éventuels dégâts des eaux de pluie.

L’on se rappelle des motopompes, curage des canaux, pulvérisation de la Ville qui portait son empreinte. A ce jour, il est regrettable de constater que l’actuelle équipe municipale reste passive comme cette vache qui regarde passer le train face aux nombreuses difficultés qui étranglent nos populations. Sa récente déclaration faite face aux victimes de l’incendie qui a ravagé , récemment, le marché central de Kaolack (cf. » la mairie n’a pas vocation à reconstruire un marché ou des cantines… ») est un lamentable aveu d’ échec .

Nous le disons et le répétons : le mal de l’Alliance Pour la République (APR) à Kaolack, c’est le couple Ndiaye, c’est – à- dire, Mariama Sarr et son mari (???) Mohamed Ndiaye « Rahma ».

Voilà un homme sorti de nulle part qui veut jouer le » Saint-Ni-Touche ». Il pense pouvoir bâtir un empire politique dans la ruse, la fourberie, la corruption, l’activisme et la tromperie. Ce souteneur d’Idrissa Seck au premier tour de la Présidentielle de 2012 veut toujours tromper son monde. Il a le nez partout dans le foncier à Kaolack et communes environnantes (exemple, Kahone). C’est pourquoi nous en appelons à la bonne conscience de l’ensemble des dignes fils de Kaolack pour en finir avec ces marchands d’illusion qui ne pensent qu’à se procurer de la pitance pour remplir leur panse.