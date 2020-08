Abdou Karim Sall veut planter…20 millions d’arbres

Le ministre de l’Environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, a annoncé le démarrage des opérations de reboisement de l’autoroute Ila Touba mardi prochain. « Ce sont des indications qui nous été données par le chef de l’Etat » a-t-il notamment déclaré, hier, en procédant au lancement de la campagne communale de reboisement à Thiadiaye (Mbour, ouest).

Le ministre a ajouté que la même opération de reboisement sera également lancée sur l’axe autoroutier Malick Sy-aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. « Dans le cadre de la mise en œuvre du Pse-Vert, le président de la République nous invite à un reboisement durable et inclusif du territoire national et à reboiser les axes routiers et autoroutiers » a souligné M. Abdou Karim Sall. Selon lui, l’objectif des 20 millions d’arbres à planter peut également être atteint « d’autant plus que ce que nous avons vu partout où nous sommes allés, nous autorise à avoir cette certitude que cet objectif va être réalisé ».

Par ailleurs, Ibrahima Khalil, Wade, chargé de com au ministère de l’Environnement souligne qu’Abdou Karim sall va mettre en œuvre la vision du chef de l’Etat Macky sall pour un Sénégal-Vert. « Pour ne pas dire un pays forestier où aucune localité ne sera épargnée. Pour atteindre cet objectif, le ministre compte sur l’appui des Ong écologistes, des collectivités locales, des associations de jeunes et autres bonnes volontés pour planter ou faire planter autant d’arbres sur l’ensemble du territoire national » indique notre confrère.

Source Le témoin