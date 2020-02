La star du Rap Diam’s crée une agence de voyages pour le pèlerinage à la Mecque

L’ancienne star du rap Diam’s a décidé de lancer sa propre agence de voyages, comme elle l’a récemment annoncé sur son compte Instagram… mais Diam’s semble avoir commis quelques erreurs que lui reprochent aujourd’hui de gros spécialistes en la matière.

Personne ne s’y attendait vraiment. Mais Diam’s l’a fait ! « Aujourd’hui est un grand jour pour moi « hégire voyages » ouvre ses portes ! Depuis deux ans je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au cœur de croyants. Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve : celui d’ouvrir ma propre agence de voyages et d’offrir à mes frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité », écrivait-elle sur Instagram la semaine dernière.

Si cette annonce a fait de nombreux heureux, l’ancienne star du rap semble avoir commis quelques erreurs dans la création de cette entreprise. Des erreurs pour lesquelles elle est épinglée aujourd’hui par plusieurs spécialistes en la matière.

Mélanie Georgiades, qui a déjà lancé son site Internet, « ne semble pas avoir respecté les étapes préalables au lancement d’une agence de voyages. Chez Atout France, on nous confirme que l’ancienne chanteuse n’a déposé aucune demande d’immatriculation, et qu’elle ne dispose d’aucune garantie financière », explique L’echo touristique.

« Il faut savoir que pour organiser un pèlerinage à la Mecque, il faut d’abord être agréé par le Ministère saoudien du hajj », a d’ailleurs déclaré Jean-Pierre Mas, le président du syndicat des Entreprises du Voyage au site dédié à l’actualité du Tourisme, pour les professionnels. EDV a même fait savoir qu’il avait « contacté le Conseil du culte musulman et SOS Pelerin et averti la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes pour signaler un exercice illégal de la profession. » Le fameux syndicat envisagerait alors « une action en justice ».