Dooleel PIT dénonce l’incapacité du régime de Macky Sall

Communiqué du DOOLEEL PIT

DOOLEEL PIT : « RECONSTRUIRE LE PEUPLE LES ASSISES NATIONALES ! »

Alors que le monde n’a pas fini avec la « guerre » contre la pandémie de la Covid-19, de nouvelles menaces pointent à l’horizon avec le conflit déclenché par l’entrée des forces russes en Ukraine. Au-delà du bouleversement géostratégique auquel nous assistons, devons-nous craindre le pire avec l’utilisation de l’arme atomique ?

Dans notre sous-région sahélienne, les conséquences de la déstabilisation de la Libye par l’intervention de l’OTAN en 2011- notamment la recrudescence des conflits larvés- les diverses contradictions socio-économiques ont fini de mettre à nu l’inanité des institutions étatiques que plusieurs décennies d’ajustement structurel avaient préparée à un tel destin. Dans plusieurs pays (Burkina, Mali, Guinée et Tchad), des juntes militaires ont pris le relais de régimes civils issus d’élections contestées et contestables.

Dans notre pays, près de trois ans après le terme du mandat des édiles des collectivités locales, le pouvoir s’est enfin et sous pression décidé à organiser les élections territoriales. Les résultats de ce scrutin ont fini de convaincre les plus sceptiques, comme l’opposition l’a toujours proclamé : c’est en connaissance de son rejet par les électeurs sénégalais que le pouvoir rechignait à se soumettre à cet exercice démocratique.

La victoire éclatante de l’opposition dans les villes rend plus que plausible un changement de majorité parlementaire à l’occasion des législatives prochaines. Sommes-nous à la veille d’une cohabitation entre le président de République et un Premier ministre issu des rangs de de l’actuelle opposition ?

En tout cas, cette défaite politique cinglante de la coalition Benno Bokk Yakaar aux dernières locales ne fait que confirmer le rejet massif dont elle a fait l’objet de la part de la jeunesse de notre pays, depuis les mémorables journées de Mars 2021.

Elle démontre également, l’incapacité du régime de Macky Sall à contrecarrer le mouvement de résistance né à cette époque, et dont les leaders sont les véritables vainqueurs de ces élections, malgré les campagnes soutenues pour les discréditer et l’instrumentalisation de la Justice pour les neutraliser.

Pour le CPR Dooleel PIT-Sénégal, il s’agit à partir des résultats des élections du 23 janvier dernier de rassembler toutes les forces patriotiques autour des conclusions des Assises nationales et des recommandations de la CNRI, qu’il faudra, au besoin réactualiser. Déjà en Avril 2021, nous proposions la tenue d’une « Concertation Nationale Délibérative », qui devait s’accorder sur le diagnostic et les pistes de solutions pour la sortie de la crise.

Nous estimions, plus loin, que « le but de la concertation nationale délibérative devait être d’œuvrer, ensemble, afin que le Sénégal soit mis sur les rails de la paix civile, de la démocratie, du respect des valeurs républicaines, de la laïcité, du redressement de l’économie nationale et la gestion efficace de nos ressources naturelles ».

Loin de prêter une oreille attentive aux solutions de sortie de crise émanant de notre groupe et d’autres forces vives de la Nation, le président Macky Sall se complaît dans la dilapidation de nos maigres ressources en construisant des hôpitaux ne disposant ni d’équipements adéquats ni de ressources humaines suffisantes et de qualité et en initiant des projets somptuaires. Au même moment, la politique d’emploi des jeunes se révèle être plus un outil de propagande qu’un véritable moyen pour solutionner le chômage endémique qui les frappe.

Pendant ce temps, le chef de l’État continue dans sa course effrénée de tripatouillage de la Constitution de notre pays. À la fin de l’année 2021, il a décidé pour des raisons aussi spécieuses que celles qui avaient été avancées pour supprimer le poste de restaurer la fonction de Premier ministre. Aussitôt le projet de loi présenté en Conseil des ministres, il demandait à l’Assemblée nationale de l’adopter en procédure d’urgence. Trois mois après la promulgation de la loi, le pays est sans Premier ministre alors que les conditions avancées pour une telle nomination sont réunies. Quand est-ce que Macky Sall arrêtera de considérer notre Constitution comme l’instrument de sa versatilité et de ses caprices ??

Sur le front social, après plusieurs semaines de mobilisations et de grèves, les enseignants ont obtenu du gouvernement un train de mesures pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ce succès montre à souhait que seule l’unité des travailleurs et la lutte paient.

Le contexte national, sous-régional et mondial de crises exige des militants du PIT-Sénégal, des démocrates et patriotes sénégalais une mobilisation et rend encore plus pertinents le diagnostic et les recommandations du mémorandum du 3 décembre 2020 du COMITE PROVISOIRE POUR LA PLATE-FORME DE REFLEXION « DOLEEL PIT-SENEGAL NGIR DEFARAAT REEWMI » : mettre le Parti (PIT) au service des masses populaires, de l’indépendance nationale dans un monde plus juste et pacifique. À cet effet, le CPR DOLEEL PIT-SENEGAL :

Déplore le choix de la guerre fait par la Russie. Si l’on ne peut taire les surenchères et provocations des États-Unis, de l’Union européenne et de l’Otan, qui n’ont eu de cesse de vouloir implanter de nouvelles bases aux frontières de la Russie, rien ne saurait justifier l’escalade militaire enclenchée par le pouvoir de Moscou. Exige le cessez-le-feu immédiat et l’arrêt de la guerre dont les premières victimes sont les populations civiles ; exhorte les différents protagonistes au dialogue pour créer les conditions de paix et de sécurité collective ;

Constate que le militarisme franco-africain dans la « guerre contre le terrorisme » a montré son incapacité à résoudre les problèmes sécuritaires au Sahel ; que la violence dans la région procède de plusieurs mécanismes et la résolution de la crise nécessite des approches politiques qui assurent l’équité territoriale, corrigent les inégalités sociales etc. ;

Félicite l’opposition démocratique, progressiste et panafricaniste sénégalaise pour sa brillante victoire aux élections locales du 23 janvier 2022, l’exhorte à l’unité pour une victoire éclatante aux législatives du 31 juillet 2022 condition de l’instauration d’un gouvernement de rupture avec l’ordre ancien et de refondation de notre pays ;

Décide d’engager la bataille de la régénération des idéaux des Assises nationales et y convie tous les militants du PIT-Sénégal, afin qu’ils y occupent toute leur place et prennent leur distance avec tous ceux qui veulent les amarrer au camp de la démission nationale qu’incarne la coalition Benno Bokk Yakaar ;

Rappelle aux militants du PIT-Sénégal que leur camp est celui du travail, du progrès social, de l’indépendance nationale dans une Afrique unie dans un monde de paix et juste et par conséquent il est de leur devoir de se joindre à l’opposition démocratique, progressiste et panafricaniste !

Diamniadio, le 5 mars 2022

Le Comité pour la plate-forme de réflexion « Dooleel PIT- Sénégal«