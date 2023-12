Doudou Wade : « L’opposition sénégalaise de 2022 a failli… »

Doudou Wade n’a pas raté l’opposition qui, selon lui, a failli. L’ancien Président du groupe parlementaire liberté démocratie donnait son avis sur le présumé financement qu’aurait reçu Ousmane Sonko et le débat sur le la loi sur le financement des partis politiques.

Sur une loi encadrant le financement des partis politiques, a soutenu Doudou Wade repris par Rewmi, la Constitution a déjà réglé sa part. A preuve, dans la révision de 2016, Macky Sall, sur cette question a été en avance par rapport à ces prédécesseurs.

D’après lui, « trois nouvelles missions ont été affectées aux parti politiques dont la formation de la citoyenneté, la participation au développement économique et social et dans la participation à la gestion des affaires publiques. Mais depuis 2016, on s‘attend à ce que sa majorité prenne la loi qui organise les parti politiques qui organise les droits et devoirs du Chef de l’opposition, elle tarde à la faire. Le président n’a pas voulu adopter son propre texte et ses modifications apportées à la Constitution », dit-il.

Avant de poursuivre : « Si c’était en 2016 oui. Mais il a eu tort Macky Sall, son régime a eu tort, sa majorité parlementaire a eu tort. Car, sur cette question, la majorité n’a pas aidé la Président de la république, sinon il n’a pas voulu être aidé… L’opposition avait des possibilités, en 2021, dès la première semaine de déposer des lois sur cette question… L’opposition s’est occupée de détails, se bagarrer par ci et par là, attaquer des textes au Conseil constitutionnel, sans issue, ensuite casser des urnes ou casser des micros etc. L’opposition sénégalaise de 2022 a failli ».