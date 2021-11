Doudou Wade : « On a l’impression que Macky veut nous quitter de force »

Pour Doudou Wade, Macky Sall est sur la voie de bénéficier d’un 3e mandat ou de quitter ce pays en le laissant sens dessus-dessous. Invité du Grand Oral sur Rewmi Fm,le candidat de Wallu Sénégal a passé en revue les récentes manifestations enregistrées au Sénégal.

Et selon lui, les violences politiques peuvent installer le chaos à tout moment le pays. « Nous en aurons encore, car il y a deux choses qui commencent à scinder le pouvoir. Ceux qui sont pour, forcer le 3e mandat à partir des Locales. Là, il s’agit d’éliminer des candidats potentiels lors de la présidentielle. Ensuite poursuivre sur les Législatives et arriver à la Présidentielle avec tout un tas de tralala pour expliquer que le 3e mandat est possible », déclare Doudou Wade.

Qui rajoute : « Avoir un ministre de l’Intérieur prêt à cela. Il a la force législative, la force militaire et la force policière pour le faire. Mais est-ce que les Sénégalais n’ont pas la force de riposte en garantissant leur vie pour l’en empêcher ? Si Macky Sall poursuit sur cette voie de liquider des adversaires, on va vers des soucis. Il crée des situations à l’interne, des situations de face à face, d’adversité, de concurrence entre des fils. On a l’impression que Macky veut nous quitter de force en 2024 en laissant le pays dans des cendres. Cela peut être une option pour lui. Mais tout indique que c’est cela l’option. Ou bien j’ai un 3e mandat, ou bien je laisse le pays dans des cendres », dit-il.