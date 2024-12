DPG : Les actes du chef de l’Etat sont l’expression de la «rupture systémique»

Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré, vendredi, que les actes pris par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, depuis son entrée en fonction, le 2 avril dernier, sont « l’expression claire » de la « rupture systématique » dans la gouvernance et l’administration publique.

« Les actes que le président de la République a posés depuis sa prise de fonction manifestent clairement ce tournant que notre nation se doit de prendre pour restaurer le crédit de l’État et de l’administration publique devant le peuplé », a notamment dit Ousmane Sonko. Il s’exprimait ainsi lors de sa Déclaration de politique générale, à l’Assemblée nationale, en présence des membres du gouvernement.

Ce changement de paradigme repose sur sept ruptures qui vont fonder les politiques publiques pour les 5 prochaines années, a ajouté M. Sonko dont le discours a duré 2 h 15 minutes. Parmi ces ruptures annoncées, il a fait part de la volonté de son gouvernement de travailler à transformer l’administration publique pour la rendre efficace dans son fonctionnement et inscrire ses actions dans une certaine éthique.

Il a également cité la bonne gouvernance et l’exigence de reddition des comptes, le renforcement de la décentralisation, « la planification sérieuse », une « exécution rigoureuse » et une politique non calquée sur les échéances électorales. « Conformément aux directives du président de la République, nous procéderons au retrait du Sénégal de toute convention bilatérale avec un paradis fiscal et renégocierons les clauses défavorables des conventions conclues avec des Etats à fiscalité normale, lorsque ces conventions nous sont défavorables », a en outre indiqué Ousmane Sonko