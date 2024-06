DPG : L’UNIS invite Sonko à « faire ses devoirs constitutionnels »

Dieu est toujours aux commandes.

L’Unis rappelle au premier ministre Ousmane Sonko et à ses partisans que Dieu est toujours aux commandes, une certitude, un principe et une leçon dont il devrait être le premier à se souvenir et en permanence au vu de son parcours. Son accession au pouvoir, malgré tous les obstacles et le cheminement quasi improbable qu’il a suivi avec Pastef et le peuple sénégalais, faisant face à toutes les manœuvres des pouvoirs politiques et institutionnels contre le changement, est un marqueur de l’histoire politique du Sénégal. Malgré toute la force de ces pouvoirs et jusqu’au dernier moment, les intrigues du président en connivence avec l’assemblée nationale et la justice n’ont pu faire barrage à leur destin.

Au contraire, ce sont leurs manœuvres et oppositions à la volonté générale qui ont renforcé et facilité en dernier lieu leur accession au pouvoir. C’etait Dieu qui était aux commandes. C’est encore lui qui est aux commandes et le restera lorsqu’il fera face à l’assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale avec le risque de subir une motion de censure. Contre toute certitude possible, il faut faire ses devoirs constitutionnels et faire confiance au peuple et à Dieu.

La déclaration de politique générale est une servitude, un devoir de dire au peuple ses intentions et orientations en matière de gouvernance et priorités sectorielles.

Nul n’attend qu’il soit le détaillant de ces priorités ou un ovni qui présentera une vision extra terrestre au peuple. Les sénégalais attendent de lui l’expression de sa compréhension des attentes sur leurs conditions de vie et ses engagements à reconquérir notre souveraineté économique dans les domaines qui échappent à notre contrôle.

L’Unis l’invite à s’adresser à l’assemblée nationale dans les plus brefs délais et de ne pas dissoudre l’assemblée nationale par frustration ou manœuvre politicienne.

Il doit rassurer l’opposition et accepter qu’elle représente une partie du peuple. il doit travailler à faire adhérer certains députes à ses priorités et cultiver un sens transpartisan de l’intérêt national. Ce serait là la marque d’un leader et homme d’Etat que de dépasser son cadre partisan pour amener d’autres partis et députes à soutenir sa volonté de changement sans transhumer ni renier leur cadre politique. L’Unis estime que le changement, c’est aussi une approche différente de la politique des sables mouvants, des couteaux tirés et confrontations permanentes ancrées dans la violence des propos et manipulations pour opposer les populations.

L’Unis invite aussi le gouvernement à casser les ententes de prix des meuniers et d’envisager une prise de participation ou son installation forcée dans les conseils d’administration de ces structures qui forment un oligopole devant etre régulé à défaut d’être concurrentiel du fait des ententes de prix entre elles. Cela vaut aussi pour les cimentiers.

L’Unis invite aussi le gouvernement à éclairer les affaires ayant mené à la saisie des quantités de drogues estimées entre 300 à 700 milliards, juste en 2 ans.

Si cette quantité et ce montant correspondent à une fraction de ce qui entre au Sénégal, il faudra en conclure que notre économie est déjà largement gangrénée par le trafic de drogue. Dans ces circonstances, il est étonnant que des grands responsables nationaux ne soient pas encore identifiés. Un montant entre 1200 et 2800 milliards ne peuvent transiter chaque année au Sénégal, sans des complicités fortes haut placées et bien nanties. Qui sont les chefs de ce trafic de drogue ? Qui les protège ? pourquoi les personnes interpellées n’ont pas mené à leur identification ? Et si ces affaires n’ont pas été résolues et jugées, pourquoi cette drogue serait-elle incinérée puisqu’elles constitueraient des preuves matérielles à préserver ? Ce sont des questions que se pose l’Unis. L’incinération spectaculaire pose plus de questions qu’elle ne rassure.

Amadou Gueye, Président de l’Unis.