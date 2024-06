Diaraf Sow dénonce les propos «gravissimes» de Sonko et interpelle le président

DÉCLARATION GRAVISSIME DU PM SONKO, LE PARTI ADAE/J INTERPELLE ENCORE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, GARDIEN DE LA CONSTITUTION, SON EXCELLENCE MONSIEUR BASSIROU DIOMAYE DIAKHERE FAYE

En réponse au député Guy Marius SAGNA, le Premier Ministre de la République du Sénégal Monsieur Ousmane Sonko a tenu les propos très graves qui suivent:

» Je ne tiendrai ma Déclaration de Politique Générale devant cette Assemblée qu’une fois que la majorité parlementaire se sera amendée en réinscrivant dans le règlement intérieur l’ensemble des dispositions relatives au Premier ministre.

En cas de carence de l’Assemblée, d’ici le 15 juillet 2024, JE TIENDRAI MA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DEVANT UNE ASSEMBLÉE CONSTITUÉE DU PEUPLE SÉNÉGALAIS SOUVERAIN, DE PARTENAIRES DU SÉNÉGAL ET D’UN JURY COMPOSÉ D’UNIVERSITAIRES, D’INTELLECTUELS ET D’ACTEURS CITOYENS APOLITIQUES. Ce sera l’occasion d’un débat libre, ouvert et, à coup sûr, de qualité largement supérieure. »

La gravité de cette déclaration du Premier Ministre Ousmane Sonko pour éviter de se présenter devant les parlementaires réside dans le cadre où pour la première fois un Premier Ministre tente de discréditer une Institution de la République légale et légitime pour créer une Institution illégale et illégitime, hors du cadre institutionnel, une Institution qui n’est ni reconnue par les lois de la République ni reconnue par la Constitution de la République du Sénégal, une Institution plus illégitime que cette Assemblée Nationale dont il dénonce pourtant élue au suffrage universel par le peuple ; une Institution imaginaire qui n’a été que la création d’une simple imagination d’un homme qui semble toujours n’accorder aucun crédit à la République, à ses règles et à son mode de fonctionnement. Accepter cet acte séparatiste au plus haut sommet de l’Etat qui vient d’un Premier Ministre du gouvernement serait un précédent dangereux pour la République du Sénégal.

C’est pourquoi, son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui avait juré face aux sept sages du Conseil Constitutionnel, « Devant Dieu et devant le peuple sénégalais d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois » est tenu de faire un rappel à l’ordre de son Premier Ministre qui a l’obligation régalienne d’être un homme d’Etat qui respecte les règles de fonctionnement de l’Etat du Sénégal, il a désormais l’obligation d’arrêter les tiraillements, les disputes et les problèmes à n’en plus finir pour se comporter en homme d’État responsable en respectant, en que Premier Ministre du gouvernement, les lois de la République et ses Institutions, même s’il existe des divergences politiques qui ne peuvent être au dessus de la République et de son mode d’organisation et de fonctionnement.

Le parti ne doit pas être au dessus de la patrie. Attention, danger !

Me Diaraf SOW Juriste Maître en Administration Publique Diplômé en Gouvernance Internationale

Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene