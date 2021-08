Dr Babacar Guèye alerte sur des individus qui font le tour des domiciles pour vendre des tests TDR

Intervenant lors du point quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale, de ce dimanche 08 août, Dr Babacar Gueye a rappelé, d’entrée, que « des personnes vont au niveau des domiciles pour dire qu’ils font des Tdr (Test de diagnostic rapide) moyennant 10.000 F Cfa ». Et, a-t-il prévenu, « Ces personnes qui utilisent cette forme de test s’exposent à un danger pour deux raisons : les tests utilisés dans le pays doivent être validés techniquement par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Mais si le test est positif, les patients vont dire que le district ne les a pas appelés. Et effectivement le district ne va pas les appeler parce qu’ils ne sont pas dans la liste des patients suivis dans par les districts sanitaires ».

Le directeur de la lutte contre la maladie invite les concitoyens à adopter le circuit pour pouvoir bénéficier de la stratégie de prise en charge à domicile. Evoquant la prise en charge à domicile, Dr Babacar Gueye, cité par Pressafrik, se désole du comportement de certains malades et les appelle à plus de responsabilité. « Il faut respecter l’isolement et les mesures de prise en charge à domicile », a-t-il lancé. « Ces patients en question sont souvent retrouvés dans les rues, dans les marchés, dans les banques et au niveau de places publiques », s’est-il désolé.