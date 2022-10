Dr Ibrahima Mendy : « Le gouvernement de Gondwana de Ousmane Sonko »

Le gouvernement de Gondwana de Ousmane Sonko est caractérisé par :

Le népotisme avec la présence d’un couple (Un homme et son épouse) et le cousin d’Ousmane Sonko ;

Le manque de respect de la région de ziguinchor avec l’octroi de postes sans aucune importance telles que le poste de vice-président de commission et le poste de secrétaire administratif ;

Le recyclage des anciens du système qu’il prétendant combattre ;

La présence de vieux routiers à la place des jeunes qui se sacrifient toujours pour lui ;

La nomination des membres sans l’organisation du congrès et pourtant il a toujours dénoncé cela ;

Une pléthore de ministres dans ce gouvernement, chose qu’il a toujours dénoncée.

Au vu de ces 6 points, la conclusion est que Monsieur Ousmane Sonko, Président du Gondwana a un problème quand il s’agit du respect des engagements. Il est dans le reniement sur toute la ligne et fait pire que tout ce qu’il dénonce.

Les Sénégalais doivent toujours comparer les déclarations populistes et les actes posés par Ousmane Sonko pour éviter d’être manipulés. “

Dr Ibrahima MENDY, responsable politique APR Ziguinchor

Directeur de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA)