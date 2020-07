Dr Massamba Gueye offusqué par les injures : « Sommes nous assez… »

Le docteur Massamba Gueye fait une analyse des injures proférées dans la presse par des responsables politiques…

Sommes-nous mûr.es ? Par Dr Massamba Gueye

Nos insultes et notre insolence ne sont que le reflet de notre mauvaise éducation ! Quels modèles pour nos enfants !

Et on veut que le « tiers-état » se calme ? Et on veut que nos enfants nous respectent ? Et on veut que nos jeunes nous envient ? Qu’ils aient envie de devenir des adultes responsables alors que nous parents sommes des distributeurs automatiques d’insanités à longueur de prises de parole, à longueur de journées ?

Nous soucions-nous de notre nostalgie de réputation ?

Nous soucions-nous des larmes de nos enfants, de leurs oreilles qui sifflent et du mépris qu’ils peuvent avoir pour nous ?

Être adulte ce n’est pas une question d’âge, c’est une question d’attitude. Ce qui compte ce n’est pas l’âge qu’on a, c’est l’âge qu’on fait. Mais nous, adultes du Sénégal, pour certains d’entre nous, quel âge faisons-nous quand nous piétinons les fondements de nos valeurs de Kërsa, de sutura et de ngor ? Sommes-nous les adultes dont nos parents rêvaient nous voir devenir ? Sommes-nous des modèles qui font rêver nos enfants quand « ñàkk kersa », « ñakk a jomb » sont nos marques déposées ? Sommes-nous, pour nombres d’entre nous, des modèles positifs ? Ne sommes-nous pas plutôt, à commencer par moi, des anti-modèles quand nous bafouons les repérés sociaux qui fondent la morale sociale ?

Revenons sur terre et calmons-nous car tout ce qui semble faire notre « pouvoir » et qui nous rend si hautain n’est qu’illusion de « force » ! Celui qui n’a aucune maîtrise de ses pulsions, de ses envies et de ses propos, manque d’humanité et de maturité !

Alors adultes ou enfantins ? Dites-moi !

J’ai dis …!

Bon week-end !

Dr Massamba Gueye « LA BOUCHE DE L’AFRIQUE »