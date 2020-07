Diaraf Sow demande l’exclusion immédiate de Moustapha Cissé Lô

Dans un communiqué en date du 07 Décembre 2019 largement diffusé et partagé par la presse en ligne, nous réagissions aux insultes et accusations graves du vice président de l’Assemblée Nationale d’alors Moustapha Cissé Lô contre le Gouvernement et certains de ses membres.

Nous avions ainsi demandé que ce dernier soit tout simplement boycotté par les responsables et militants de la mouvance présidentielle et que le Président de la République ne devrait pas cette fois ci céder au jeu de chantage favori et malsain de Moustapha Cissé Lô.

Nous avions ainsi dit que le Président de la République n’avait pas besoin d’un compagnon de ce genre dans l’appareil d’État et qu’il n’y avait pas sa place.

Un Vice Président de l’Assemblée Nationale doublé d’un Président de la CEDEAO ne devrait pas se permettre de parler ni d’agir d’une certaine façon.

La République lui impose d’avoir une façon de parler et d’agir.

Que l’Assemblée Nationale non plus ne devrait pas servir de Tribune à Moustapha Cissé Lô pour tenir un discours qui n’a rien à voir avec la République: sa participation au financement du parti n’intéresse pas les Sénégalais et que ce genre de discours doit se tenir dans le pire des cas à la permanence de l’APR et non à l’Assemblée Nationale.

Également, le fait d’accuser sans preuves des Ministres de la République du même camp politique de toutes les saletés n’était ni normal ni élégant ni acceptable et cachait autre chose.

Que ces comportements au quotidien irresponsables irritaient les Sénégalais et donnaient une très mauvaise image au Gouvernement, au Président Macky SALL, à l’APR et à toute la mouvance présidentielle.

Que c’était une erreur de la part de Moustapha Cissé Lô de dire que c’est grâce à lui que Macky Sall est devenu Président de la République.

Que pour reprendre les propos d’alors de mon frère, le Maire de Yeumbeul Sud Bara Gaye qui me disait à l’époque que le phénomène Macky SALL était irréversible: personne ne pouvait à l’époque contrer la volonté du peuple sénégalais qui tenait coûte que coûte à faire de Macky SALL son Président.

Que malgré tout cela, le Président a préféré faire fi des agissements malhonnêtes de Moustapha Cissé Lô et de le faire accéder à de hauts postes de responsabilité.

Malgré tout cela et malgré ses responsabilités, ce dernier continuait toujours de manquer de respect à la République et à ses institutions en mélangeant injures, insultes, fausses accusations et calomnies.

Cette sortie que nous avions faite succédée par celle de Yakham Codou Ndendé Mbaye n’avait pas empêché le Président Macky SALL de recevoir le multi-recidiviste Moustapha Cissé Lô pendant deux tours d’horloge au palais,….mais voilà que celà recommence encore !

Et dans cette dernière sortie, Assane Diouf vient de trouver son Chef !

Même la Première Dame n’a pas été épargnée.

Le cœur de la République vient d’être poignardée et piétinée.

Moustapha Cissé Lô est allé jusqu’à demander à ce que ces immondices verbales issues de sa gueule soit transféré au Khalif Général des MOURIDES: quel manque de respect !

Pourtant, ni son âge, ni son expérience, ni ses fonctions ne devraient pas lui permettre de tenir ce genre de langage.

Pour toutes ces raisons, nous demandons au Président de la République, Président de Benno Bokk Yaakaar, pour l’image de l’APR l’occomotive de la mouvance présidentielle et pour l’image de la coalition, l’exclusion pure et simple de Moustapha Cissé Lô et sa traduction devant les tribunaux.

Me Diaraf SOW SG national parti ADAE/J.