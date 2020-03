Parlement de la CEDEAO…Cissé Lô passe le témoin

La Session inaugurale de la cinquième (5ème) Législature du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est ouverte, ce lundi, à Niamey, la capitale de la République du Niger. Convoquée par le Président de la Commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou, cette manifestation a permis au Président sortant, Moustapha Cissé Lo, de passer le témoin à son collègue sierra léonais, M. Tinnus. Elle a aussi vu la désignation du nouveau bureau de l’institution communautaire. La cérémonie officielle d’installation qui a été présidée par le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO et, non moins, Président de la République du Niger, S.E.M Mahamadou Issoufou. Les six (6) députés sénégalais élus à ce Parlement, à savoir, Honorable Aimé ASSINE, Honorable Souleymane NDOYE, Honorable Ibrahima Baba Sall, Honorable Adama Sylla, Honorable Abdoulaye Vilane et Honorable Woré Sarr ont tous répondu présent à cette Session inaugurale qui se poursuit jusqu’au 13 de ce mois en cours. Rappelons qu’au cours de cette cérémonie, le Président sortant, SEM Moustapha Cissé a livré un discours d’une grande teneur historique. Nous y reviendrons.