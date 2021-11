Dr Samba Faye écrit à la jeunesse sénégalaise

Lettre ouverte à la jeunesse sénégalaise

Jeunes de mon pays croyons en notre potentiel !

« vous n’avez pas d’expérience», « vous êtes jeunes », « vous avez l’avenir devant vous »… ces phrases constituent de l’opium qui inhibe toute créativité des jeunes !

L’Afrique en général, le Sénégal en particulier est en retard car n’a pas su laisser vibrer le potentiel de sa jeunesse. Comment comprendre que les postes qui demandent plus d’énergie et de créativité soient gérés par des octogénaires ?

Pourtant les grandes avancées du monde ont été l’œuvre d’une jeunesse..

Quand, dans le domaine des sciences, Edwin Hubble en 1929 découvrait que l’univers était en expansion, il avait 39ans. Ou encore quand Niels Bohr damait le pion a l’ogre Einstein dans la mécanique quantique, il avait moins de 40ans.

Quand Abdoul Mbaye faisait son nom dans le milieu très normé qu’est la banque, il était jeune.

Dans le domaine de la religion, tous nos érudits ont commencé jeune. A titre illustratif Baye Niass a lancé sa « faydou » à l’âge de 30ans dans un village enclavé du saloum sans téléphone ni moyen de transport. La suite est connue de tous.

Sankara et Che Guevara tant chantés n’ont vécu que 38ans, Bob Marley 36ans et Aline Sitoe Diatta 24ans.

Aujourd’hui Zuckerberg qui fait partie de ceux qui ont le plus impacté l’humanité a créé Facebook à la vingtaine.

Les exemples font foison et ce pour toutes les époques et dans tous les domaines. Alors jeunes de ce pays, n’écoutez pas ceux qui projettent leurs limites sur vous. Il n’est pas question de créer une fracture générationnelle mais juste de prendre nos responsabilités pour servir notre pays.

La mission est de DONNER VIE à notre hymne. Le lion rouge (la lumière de la connaissance) doit jaillir en Nous pour dissiper les ténèbres (l’obscurantisme qui bloque notre développement). Ce faisant, nous pourrons unir la mer et les sources (transformer nos peines e joie), unir la steppe et la forêt (transformer notre manque en abondance).

Assez d’être la chair à canon ou le bétail d’adultes véreux. Assez de nous lamenter sur notre sort… levons nous et marchons. Marchons sagement mais résolument avec un grand cœur (fibres de mon cœur verts) vers un SENEGAL galactique dans une Afrique Cosmique.

Cela commence dans nos villages, nos quartiers, nos communes… étudions leurs forces et faiblesses, proposons des solutions et battons nous pour intégrer les cercles de décisions… la libération de l’Afrique, tant chantée, ne se fera qu’ainsi et non avec des slogans!

Alors jeunes de ce pays prenons le pouvoir ! non pas parce que nos devanciers sont des moins que rien mais parce que le rythme auquel le monde marche, cumulé à notre retard nous l’exigent !

Dr Samba Faye

Enseignant chercheur

Membre de la cellule des cadres de La République des Valeurs