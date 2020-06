Dr Souleymane Diallo : « Les démocraties à l’épreuve du Covid-19 »

Après plusieurs mois de crise sanitaire, l’une des questions majeures qui nous taraudent l’esprit est de savoir si les démocraties vont-elles sortir indemnes de cette situation ?

Les différentes mesures prises par les États et le retour des frontières pour lutter contre la pandémie marquent un tournant pour la mondialisation. En effet, plusieurs aspects de fonctionnement du monde libéral sont remis en cause. Les logiques de marchandisation de toutes les activités humaines, les privatisations, la paupérisation des services publics et les inégalités ont atteint un seuil.

Les populistes au pouvoir et/ou les régimes hybrides ont montré dans bien des cas leur incapacité à gérer la pandémie contrairement à la plupart des démocraties libérales. Rien n’est certain sur le fait que les partis populistes aux portes des pouvoirs vont bénéficier des effets de cette pandémie sauf si la crise économique perdure et qu’elle fasse des dégâts terribles sur les populations.

Cette crise sanitaire sans précédent, partie de la Chine, pays dirigé par une dictature féroce et mondialisée, assiège l’intérieur et l’extérieur des démocraties libérales. Le virus va gripper l’économie avec des conséquences sur le social. Les pays fragiles économiquement vont s’enfoncer dans des difficultés très profondes. Des régimes peuvent être débordés voire emportés par les vagues de mécontentement si les dirigeants ne traitent pas en profondeur et avec discernement les multiples effets immédiats et à long terme de cette pandémie.

Les pandémies peuvent modifier le cours de l’Histoire. De puissantes empires disparurent en Asie sous l’effet des pandémies. Tout est possible enfin de compte.

Au Sénégal, depuis le début de la pandémie, le président de la République, dans ses habits de Commandant en chef, a pris les devants en mobilisant les forces vives de la nation afin d’endiguer le virus sur le territoire national. Certains, par leurs attitudes, remettent en cause les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le plus déroutant, c’est surtout quand des leaders sociaux, des responsables religieux bravent les mesures prises, édictées pour le bien de la collectivité en appelant à des rassemblements dans les lieux de culte. Le problème en réalité n’est pas les mosquées ou les églises, mais l’indiscipline de beaucoup qui fait qu’il est difficile de ne pas redouter des contaminations dans les lieux de culte ou de rassemblement. L’Arabie saoudite, berceau de l’Islam, terre du prophète Mohamed ( PSL) avait même décidé de fermer les lieux saints aux fidèles pour éviter que le virus ne pénètre et ne contamine des femmes et des hommes dans ces lieux sacrés pour le monde musulman. Sommes-nous plus musulmans qu’eux ?

II y a quelque chose qui dépasse l’entendement dans nos comportements. Au-delà du fait que cette religiosité exprime entre autres un malaise social profond, le plus inquiétant est que les compétions entre marabouts nous mènent à une « guerre des dieux ».

Leur immixtion dans le champs politique qui commença durant la seconde moitié du XIXe siècle suite à l’éclatement des entités politiques, sociales et à l’invasion des armées coloniales, n’a cessé d’augmenter jusqu’à atteindre son apogée durant la décennie 2000/2010.

En définitive, nous devons tous veiller à ne pas fragiliser l’Etat-nation. L’État est un bien commun nécessaire qui doit rester fort, laïc et juste pour continuer à assurer pleinement ses prérogatives.

Dr Souleymane S. Diallo, secrétaire chargé des élections APR France