Drame de la pirogue de Fass Boye : le CONIPAS s’adresse à l’Etat

Après le drame de la pirogue de Fass Boye, disparue depuis le 10 juillet avec environ 150 personnes à bord dont 50 capitaines pêcheurs, a été retrouvée au Cap-Vert, le CONIPAS arendu public le communiqué ci-dessous.

Le Conseil National Interprofessionnel de la Pêche Artisanal (CONIPAS) appelle le gouvernement du Sénégal à plus de responsabilité dans la gestion durable des ressources halieutiques, d’arrêter la signature de nouvelles licences de pêche à des navires industriels afin de restaurer l’espoir dans les communautés de pêche artisanale et ainsi mettre un frein à l’immigration irrégulière.

C’est avec stupeur et consternation que nous avons appris que la pirogue qui avait quitté Fass Boye depuis le 10 juillet 2023 a été secourue par un navire industriel et que les rescapés sont actuellement dans une localité du Cap-Vert. Un nombre important de perte en vies humaines est noté car selon le communiqué du Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) du 15 août 2023, seuls 38 rescapés ont été trouvés dans la pirogue sur un total de près de 150 personnes selon le communiqué de presse du collectif des familles des disparus de Fass Boye en date du 29 Juillet 2023.

Le CONIPAS s’incline devant la mémoire des disparus, présente ses sincères condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux rescapés.

Le CONIPAS se tient auprès des familles de pêcheurs de Fass-Boye et marque son inquiétude face aux déclarations de ces dernières qui soutiennent qu’elles n’ont pas été informées d’une quelconque activité de recherche en mer de la pirogue de la part des Autorités compétentes du Sénégal (marine nationale, DPSP et autres structures chargées d’assister des naufragés) pour retrouver ces jeunes, disparus en mer depuis plus d’un mois malgré les alertes des familles des victimes depuis le mois de juillet.

Ce phénomène de l’immigration irrégulière n’est pas près de s’estomper car c’est un désespoir grandissant qui fait partir tous ces jeunes pêcheurs vers des lendemains incertains à cause de la crise que traverse le secteur de la pêche. Cette crise va crescendo avec la surexploitation aggravée, entre autres, par de mauvaises pratiques de pêche, l’augmentation de l’effort de pêche et l’octroi de nouvelles licences de pêche industrielle ne tenant pas compte des résultats de la recherche qui n’a cessé d’alerter sur la situation catastrophique de nos ressources halieutiques.

Dakar le 18 Août 2023

Le Président du CONIPAS

Malick FALL