Drame de l’émigration : Aminata Touré lance un appel à la jeunesse

La mer continue d’avaler des corps. Le bilan du chavirement de la pirogue qui avait quitté la plage de Mbour continue de livrer ses secrets. Si on a retrouvé le dimanche 4 corps sans vie et quatre rescapés, les recherches avec la Marine nationale et la Direction de la surveillance de la pêche ont permis de retrouver hier 5 autres sans vie (quatre hommes et 1 femme). Un drame qui a poussé Aminata Touré a lancé un appel à la jeunesse.

« J’exprime ma solidarité et compassion à l’endroit des familles des occupants de la pirogue de Mbour à bord de laquelle auraient embarqué plus de 200 personnes dont le sort de la plupart nous est inconnu. Encore une fois, nous exhortons notre Jeunesse à définitivement abandonner l’idée de l’immigration clandestine et d’envisager le présent et l’avenir ici au Sénégal où les opportunités existent dans le contexte des changements importants envisagés par notre régime », a écrit Mimi sur Facebook.