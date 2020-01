Droit de manifester : Aly Ngouille Ndiaye se veut clair…

Le Ministre de l’intérieur, représentant du Gouvernement chez la communauté Layène ce samedi, à Diamalaye lors de leur traditionnels mariages Collectifs se veut clair sur la question du droit de manifester au Sénégal. Pour Aly Ngouille Ndiaye il est permis à tout le monde de manifester mais que l’administration « est là pour faire respecter la loi… ».

« Des fois, il existe des incompréhensions parce qu’ils veulent marcher dans des endroits interdits (à la marche). Et s’ils veulent manifester dans des lieux où il n’est pas interdit de marcher, il n’y a aucun problème. Et le président l’a dit la dernière fois. Si vous remarquez, au Sénégal, malgré tout le boucan, les marches interdites n’atteignent pas les 2%, c’est 1,8%… Sur plus de 800 dépôts de marche, 16 ont été interdits dans le dernier trimestre. Donc, ils ont le droit de faire leur démonstration. Mais s’ils ne sont pas d’accord, c’est la démocratie qui le permet et je pense que nous n’allons pas reculer…« , souligne le ministre de l’Intérieur, des propos rapportés par nos confrères de Senego..