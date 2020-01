Ousmane Sonko : » Je suis le leader politique le plus diabolisé mais… »

Le leader de Pastef qui s’exprimait lors de la rentrée politique marquant les 6 ans d’existence de son parti a révélé que des personnes mal intentionnées ont fait le tour des familles religieuses dans l’unique but de le mettre en mal avec les chefs religieux, en vain.

«Nous avons été les plus diabolisés. Mais quand ils se sont rendus à l’évidence qu’ils ne peuvent pas nous arrêter, ils ont commencé à chercher d’autres stratégies pour me liquider : monter des dossiers pour m’emprisonner ou modifier des lois pour m’empêcher de me présenter à la présidentielle de 2024, mais c’est peine perdue» révèle Ousmane Sonko.

«Je dois vous dire que j’ai une fierté personnelle quand je regarde votre engagement, votre loyauté, votre détermination face aux attaques les plus sordides et les tentatives de déstabilisation dont notre parti a été l’objet. Depuis notre formation, je peux dire modestement, que je suis le leader politique le plus diabolisé du Sénégal. Si c’était seulement les mauvaises langues qui tuent, je ne serai pas là devant vous aujourd’hui. Nous avons tout entendu», rajoute t-il.

, fait-il remarquer.