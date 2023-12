Eau potable à Mbacké : Une association engage la lutte contre la Sen Eau

Pour des compteurs divisionnaire, And Sopi Ndoxou Mbacké interpelle Sen Eau

L’association And Sopi Ndoxou Mbacké accélère le pas dans la lutte engagée contre la Sen Eau afin que cette société serve de l’eau potable aux populations de Mbacké.

Après avoir gagné la bataille de l’eau potable avec l’érection à Sadio, localité située dans le département de Mbacké d’un forage estimé à plus de 21 milliards entièrement financés par l’état du Sénégal, les populations engagent un autre combat, celui des compteurs divisionnaires dans les maisons. Selon Dr Mamadou Mbodj ingénieur en chimie et procédés industriel et président de l’association And Sopi Ndoxou Mbacké les habitants de Mbacké ont le droit d’avoir plus d’un compteur dans leurs maisons à l’image de ce qui se fait à Dakar.

Expert dans le domaine, il dira que la Sen Eau gagnait plus d’un milliard de francs en servant de l’eau impropre à la consommation depuis plusieurs années mais grâce à la ténacité de l’avocat engagé à savoir Me Cheikh Gawane Fall, la Sen Eau doit rembourser à hauteur de plus de 2 millions de francs par habitation en plus des dommages et intérêts. Et c’est pour cela qu’il interpelle les responsables de la société de distribution d’eau de tout faite pour régler le problème des compteurs divisionnaire.

Et Dr Mbodj de dire aux populations qu’elles ne vont pas payer les factures impayées car ayant subi de la part de Sen Eau un énorme préjudice..

Pour finir, Dr Mamadou Mbodj de dire à haute et éligible voix qu’aucun politicien n’a trouvé une petite solution ni régler quoi que ce soit dans ce combat gagné grâce à la détermination des populations de Mbacké à qui il a rendu un vibrant hommage pour leur engagement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn