Eau non potable : And Sopi Ndoxu Mbacké ne va pas payer les factures à Sen Eau

Les factures impayées par les populations de Mbacké…Selon Me Cheikh Gawane Fall, avocat à la cour, le contrat d’abonnement qui lie est un contrat qui créée des obligations de part et d’autres c’est à dire que la Sen Eau a l’obligation de fournir de l’eau potable et que les populations ont l’obligation de payer les factures à l’échéance et c’était écrit noir sur blanc selon Me Cheikh Gawane Fall.

Sur la requête introduite au tribunal par l’avocat qui avait demandé au procureur de suspendre le paiement des factures et le tribunal avait pris acte car c’est une eau non potable et salée et jusqu’à ce que Sen Eau apporte de l’eau potable. Le tribunal avait demandé à l’avocat d’apporter les preuves et trois cabinets d’expertise dont l’institut Pasteur étaient saisies et qui ont décliné et c’est un autre institut avait accepté en établissant un rapport qui disait que même un cheval ne doit pas boire cette eau qui ne respecte pas les normes de l’OMS.

C’est le même rapport qui a été déposé au Tribunal. D’ailleurs dira Me Cheikh Gawane Fall, l’expert a voulu même retirer le rapport suite à des pressions.

Muni du rapport, l’avocat s’est rendu au tribunal de Diourbel ou un accusé de réception lui a été donné.

C’est à la suite qu’il a demandé aux populations de ne plus payer les factures.

Sur le plan du droit et du point de vue juridique, le non payement est un droit et d’ailleurs même c’est la Sen Eau qui doit rembourser le préjudice énorme que les populations de Mbacké ont dû subir.

En tout état de cause, le combat engagé par les populations de Mbacké a connu un succès éclatant dans la mesure où l’état a mobilisé plus de 23 milliards de francs pour la construction de forages qui, à partir de Sadio, va drainer de l’eau potable au grand bonheur des Mbackois qui ont souffert durant plusieurs années avec de l’eau de mauvaise qualité.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn