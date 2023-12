Milliards de Sonko : Pape Alé Niang écrit au Qatar…La « réponse » de l’émir

Le député Matar Diop de la coalition Bennoo Bokk Yakaar. Diop accuse Ousmane Sonko d’avoir reçu des fonds d’une valeur de 20 milliards FCFA de la part de bailleurs étrangers, en échange de la promesse de renégocier les contrats pétroliers et gaziers du pays.

Le journaliste Pape Alé Niang écrit au Qatar pour demander à l’émir de clarifier la situation et éclairer les autorités sénégalaises.

Pffff ! Tout est ridicule dans ce texte.

D’abord il dit « nous le peuple sénégalais« , ah bon? Il représente le peuple maintenant et peut écrire en son nom ?

Ensuite il demande que l’émir du Qatar de lui répondre et qu’il prenne certainement son style bic et lui fasse un courrier recommandé ? Et il s’attend à quoi ? Que l’émir lui réponde.

La réponse probable de l’Emir qu Qatar : « oui khouya (mon frère), effectivement on a envoyé 20 patates en cachette dans ton pays pour foutre la merde en violation de toutes les lois internationales, mais comme l’autre abruti s’est fait gauler et que toi tu nous le demandes gentiment et que t’es mignon, on va te l’avouer, mais s’il te plaît ne le dis à personne et comme ce coup-ci ça a foiré eh bien on va vous les renvoyer par un GP »

Par Malick Ndiaye