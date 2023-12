L’Ambassadeur Bouna Sémou Diouf…deux ans déjà

UN DIPLOMATE CHEVRONNE QUI AURA MARQUE SON TEMPS

Bouna Sémou Diouf porte le prénom de l’illustre Bouna Sémou Niang père de Feue Me Mame Mbassine Niang, Fodé Niang, feu Abdoulaye Bouna Niang et du sociologue Kaly Niang.

Entre Bouna Sémou Niang et le Bour Saloum Fodé DIOUF existaient des relations très fortes empreintes d’amitié, de complicité, de cordialité et de respect mutuel. Le Bour Saloum Fodé DIOUF père de l’ambassadeur Bouna Sémou DIOUF avait donné en mariage sa sœur Fatou Peinda DIOUF comme première épouse à son ami Bouna Sémou Niang autorité coutumière administrateur du Niani.

Bouna Sémou Niang a un fils qui porte le prénom du dernier Bour Saloum comme du reste Fodé Diouf l’a fait en donnant le prénom de l’ambassadeur Bouna Sémou Diouf au natif du Djolof des profondeurs. La mère de l’ambassadeur Bouna Sémou DIOUF Adjia Rokhaya DIOUF est issue de la grande famille DIOUF de Saint Louis. Une famille connue et très respectée dans la capitale de l’ex AOF. C’est de cette famille que sont issus Mbaye DIOUF père de Caroline Baba DIOUF son épouse et Ndiaye DIOUF fils de Mbagnick DIOUF et père du Président Abdou DIOUF. Adjia Rokhaya DIOUF du côté de sa maman est aussi de la famille Sourang notamment sa sœur Adja Aminata Sourang.

L’ambassadeur Bouna Sémou DIOUF qui nous a quitté il y’a exactement deux ans (le 8 décembre 2021) est un diplomate de carrière qui a occupé plusieurs fonctions dans le système des Nations Unies.

Un diplomate chevronné qui a gravi tous les échelons au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) où il pilota avec brio et maestria la Conférence de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD).

L’Afrique qui a occupé une place de choix dans le cœur de l’ambassadeur Bouna Sémou DIOUF. C’est en 1973 que le diplomate Bouna Sémou DIOUF intègre le ministère des affaires étrangères après des études universitaires et post universitaires.

Ancien pensionnaire de l’ex lycée Van Vollenhoven il y avait parmi ses camarades de promotion de hautes personnalités comme Djibo Leyti Ka, son cousin Bruno Diatta, Ousmane Paye et Moustapha Ka frère de l’ambassadeur Ibra Deguene Ka.

En 1980 Bouna Sémou DIOUF intègre le système des Nations Unies avec rang d’ambassadeur. En 1997, il est nommé au Maroc où il remet ses lettres de créance à sa Majesté le Roi Hassan ll commandeur des Croyants. Bouna Sémou DIOUF devient ainsi le coordonnateur résident du PNUD près du Royaume chérifien. L’ambassadeur Bouna Sémou DIOUF est de facto le premier africain à avoir reçu l’insigne honneur d’occuper cette très haute fonction stratégique au Maroc.

Après cette riche carrière sur le plan international, il rentra au Sénégal pour occuper le poste de conseiller spécial auprès de son neveu Me Souleymane Ndéné NDIAYE nommé Premier Ministre par le Président Abdoulaye WADE/ Son neveu Souleymane Ndéné NDIAYE Premier Ministre (30 avril 2009-29 Mars 2012). Bouna Sémou DIOUF a terminé sa carrière dans un pays qu’il connaît bien à travers son passage à la TICAD. La Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique.

Une initiative lancée en 1993 par le gouvernement du Japon. Un forum mondial ouvert auquel participent non seulement les pays africains mais également les organisations internationales et le secteur privé. La TICAD promeut l’appropriation africaine et le partenariat international. C’est ce grand diplomate qui nous avait quitté il y’a deux.

Heureusement résonnent encore dans nos mémoires comme si c’est aujourd’hui les témoignages de certains de ses proches mais également de ceux de Monsieur le Président de la République Macky Sall qui avait salué la culture générale et la dimension intellectuelle de l’homme Bouna Sémou DIOUF.

C’est aussi le cas de son ami et parent l’ancien secrétaire général du ministère des affaires étrangères Ibou Yagou NDIAYE avec qui B. Sémou DIOUF partageait beaucoup de valeurs et de qualité. Parmi les témoignages qui ont retenu notre attention celui du diplomate Cheikh Niang qui disait : « Bouna fut un homme cultivé, ouvert, agréable et d’une générosité légendaire. Il fut un homme raffiné et en pleine possession de son art ».

Autre témoignage, celui de l’ancien directeur du service protocole au ministère des affaires étrangères Cheikh Oumar DIAGNE qui souligne que l’ambassadeur Bouna Sémou DIOUF était une personnalité très passionnée pour son pays le Sénégal auquel il a consacré toute sa vie, toute l’étendue et la force exceptionnelle de ses convictions. Et l’ancien directeur du service de protocole du ministère des affaires étrangères de poursuivre : « Rarement un diplomate aura autant marqué son temps et influencé positivement ses collègues ». C’est donc ce grand diplomate fier de ses origines qui nous a quittés le 8 décembre 2021 deux ans jour pour jour.

A ma tante Caroline, aux enfants du défunt avec à leur tête l’homonyme de mon grand-père Pa Fodé et à la famille du Bour Saloum Fodé DIOUF notamment l’aîné de la famille El Hadji Moustapha DIOUF ingénieur agronome.

Condoléances renouvelées !!

Puisse son âme reposer en paix au Paradis.

Mbaye DIOUF