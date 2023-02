Le roi du Maroc à Dakar…hommage à Bruno Diatta (Par Mbaye Diouf)

VISITE DE SA MAJESTE MAHAMMED VI AU SENEGAL : HOMMAGE A UN MONSTRE SACRE CHEF DU PROTOCOLE DE LA PRESIDENCE

L’ambassadeur Bruno Diatta certes absent mais présent dans les cœurs et les esprits. La visite que le Roi du Maroc effectue à partir de ce mercredi 22 février m’offre l’occasion encore une fois de rendre un vibrant hommage à l’ambassadeur Bruno Diatta pour son professionnalisme et son sens élevé de l’Etat. Une personnalité affable et très efficace dans le travail bien fait. De son vivant en de pareilles circonstances Excellence comme nous l’appelions par respect à sa fonction, s’évertuait comme à son habitude à convoquer des réunions de préparation et à peaufiner un agenda de visite à la dimension de l’hôte de marque du Sénégal. Un hôte de marque à travers les liens séculaires qui unissent les deux pays mais également à travers le respect et la considération que la Oumah Islamique nourrit à l’égard du Royaume chérifien.

Entre le Maroc et le Sénégal les relations ont toujours été au beau fixe.

Des relations matérialisées à travers l’inauguration de la Grande Mosquée de Dakar, située sur les allées Pape Gueye Fall, avec un minaret de 67 mètres, le 27 Mars 1964 par le Roi du Maroc Hassan II et le Président Léopold Sédar Senghor.

Son fils Mohamed VI attendu à Dakar à chacune de ses visites officielles au Sénégal vient toujours comme le faisait son défunt père avec une forte délégation composée de ministres et de membres du secteur privé Marocain.

La visite du Roi du Maroc a toujours été une opportunité pour la Oumah Islamique de revisiter un pan de la religion musulmane au Sénégal. En Islam et de manière diplomatique dans la religion, le Roi du Maroc est l’une des personnalités les plus respectées au monde. Dans la religion musulmane le Roi d’Arabie Saoudite est le gardien des deux Saintes Mosquées. Pendant ce temps le Roi du Maroc est le

Commandeur des croyants. Une fonction extrêmement importante en Islam.

Des différentes visites du Roi du Maroc nous pouvons retenir un renforcement des liens séculaires entre les deux pays mais également des gestes de haute portée symbolique dans le domaine de la Santé et de l’Action sociale.

Dans le même registre nous pouvons évoquer la présence du Maroc aux côtés du Sénégal le 9 décembre 1991 symbolisée par le Roi Hassan II aux côtés du Président Abdou Diouf à l’occasion de l’ouverture à Dakar du sixième sommet de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI). C’est aussi le cas en avril 2011 de l’inauguration du monument de la Renaissance Africaine, une imposante statue de 50 mètres de Bronze par le Président Abdoulaye WADE en présence de plusieurs chefs d’Etats dont le Roi Mohammed VI du Maroc à la tête d’une forte délégation.

C’est également l’occasion de rappeler l’inauguration le lundi 18 Mars 2013 à Dakar de l’unité de production de médicaments « West Afric Pharma » filiale des laboratoires Sothema-Maroc par le Président de la République Macky Sall et le Roi Mohammed VI du Maroc.

Des cérémonies hautement bien coordonnées par Son Excellence l’ambassadeur Bruno Diatta avec beaucoup de délicatesse.

L’ambassadeur Bruno Diatta considérait la Santé comme un domaine prioritaire dans la coopération entre le Maroc et le Sénégal.

L’épouse de Sa Majesté la Princesse Lala Salma faisait de la lutte contre le cancer pédiatrique une grande priorité à travers des dons en médicaments à l’unité d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Dantec dirigé à l’époque par le Professeur Claude Moreira. La Princesse Lala Salma a été décorée par le Président Abdoulaye WADE en décembre 2008 en présence de Madame Viviane WADE pour ses actions humanitaires au Maroc et à l’étranger. Cette visite était également l’occasion de faire des consultations gratuites en ophtalmologie et en chirurgie générale.

Autour de l’ambassadeur Bruno Diatta il y’avait toujours le gouverneur militaire pour s’occuper des questions de sécurité mais également des membres de son personnel comme Massamba Sarr et Mamadou Ba sans oublier un certain Babacar Diagne et moi-même.

Des moments d’intenses réflexions pour rendre la visite utile et agréable.

Adieu « Seigneur » Bruno Diatta arraché à notre affection le vendredi 21 septembre 2018 jour symbolique dans toutes les religions révélées. Vous méritez amplement ce vibrant hommage Excellence.

Monsieur Mbaye DIOUF ancien conseiller spécial à la Présidence