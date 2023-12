Elections syndicales : L’ASU invite le Ministère du Travail à une évaluation du processus…

Après 2011 et 2017, le Sénégal a organisé le 12 décembre 2023, les Elections Générales de Représentativité des Centrales Syndicales des Travailleurs

L’Alliance Syndicale Unitaire (ASU), composée de l’UDTS, l’UTS et l’OGTS, a participé à ces élections sous la bannière de l’UDTS.

L’ASU tient à réaffirmer son attachement aux principes de liberté syndicale dont l’expression plurielle a conduit aujourd’hui à la création de plus d’une vingtaine de centrales syndicales au Sénégal.

La représentativité est une exigence à chaque fois qu’elle s’impose pour renforcer le pouvoir des syndicats et permettre aux travailleurs d’avoir une représentation de qualité, dans toutes les instances du dialogue social.

Les EGRCST du 12 décembre 2023, ont été organisées avec beaucoup d’impairs, de nombreux manquements et d’énormes couacs qui semblent entacher la sincérité du scrutin. Parmi ces manquements, on peut noter :

– Les omissions de beaucoup de travailleurs sur le fichier;

– Le déplacement de bureaux de vote sans aviser les électeurs;

– L’absence de présidents, d’assesseur et de secrétaire personnel dans certains bureaux de vote ;

– L’éloignement des bureaux de vote par rapport au lieu de travail ;

– Le manque d’implication des employeurs dans le processus;

– Les difficultés pour les travailleurs de respecter les modalités du vote par correspondance.

L’Alliance Syndicale Unitaire rappelle que la mesure de la représentativité est un rendez -vous important pour les travailleurs, les employeurs, l’Etat et les partenaires techniques et financiers.

L’ASU invite donc le Ministère du Travail, maitre d’œuvre des EGRCST et tous les partenaires sociaux concernés à une évaluation du processus pour tirer des enseignements et se mettre à la réflexion pour des élections plus inclusives, plus transparentes, pour des résultats plus crédibles à l’avenir.

Au vu des résultats publiés par la Commission nationale, malgré les couacs, l’ASU rappelle que sa coalition portée par l’UDTS a fait une percée honorable de 5 949 voix pour un taux de 6.47%, contre 2 146 voix pour un taux de 2,99 % en 2107. L’UDTS se place ainsi au sixième rang, tout juste après les cinq centrales représentatives.

Ce bond quantitatif est le résultat d’une sincère collaboration et d’un solidarité ouvriere agissante entre les centrales de l’ASU (UTS, OGTS et UDTS), c’est aussi un engagement militant des responsables syndicaux de tous les secteurs professionnels pendant toutes les étapes du processus électoral.

Les secrétaires généraux de la coalition ASU, conscient de l’espoir que les travailleurs portent sur leur alliance :

– Remercie tous les travailleurs qui ont porté leurs choix sur l’UDTS;

– Félicite toutes les organisations professionnelles qui ont accompli un travail titanesque, malgré la modicité des nos moyens financiers et matériels;

• Encourage les affiliés pour la poursuite des chantiers de massification et de renforcement de capacités des représentants des travailleurs dans les entreprises et les établissements publics.

Les Confédérations syndicales membres de l’ASU compte poursuivre leur compagnonnage par la consolidation de leur unité, seule gage des victoires futures pour tous les travailleurs.

Pikine, le 23 Décembre 2023