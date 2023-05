Ecole Sénégalaise : le Pr Kitane désigne les coupables de…

École sénégalaise effondrée : mon dieu comment j’ai pu participer à ce massacre ?

L’évaluation de nos apprenants révèle au moins une certitude : le niveau est extrêmement faible dans les écoles. Il est tellement faible qu’on ne sait plus quoi donner comme sujet ni comment faire encore une évaluation sommative. Les notes que nous donnons à nos élèves ont-elles encore un sens ? Comment avons-nous pu regarder le système faire une telle dégringolade ? Pourquoi tant de moyens avec si peu de résultats ?

Ils ont inventé le volontariat, ils ont auparavant recruté par le fameux concept d’ailes de dinde, etc. Ils ont prétendu qu’à cause des ajustements structurels l’Etat n’avait pas le choix et que le traitement salarial et la formation des enseignants étaient devenus trop lourds pour la fonction publique. C’est ainsi que commença l’entreprise de fragilisation de ce qui devrait être le levier principal du développement de notre pays.

La question qui me taraude l’esprit est simple : a-t-on daigné faire une évaluation de ces systèmes de volontariat et de vacatariat ? La question me semble d’autant plus importante que si on compare les efforts consentis par l’Etat pour mettre à niveau tout le personnel issu de ce curieux système et l’obligation dans laquelle la pression syndicale l’a mis de satisfaire les revendications des corps émergents -si on compare tout cela à ce qui se faisait auparavant, a-t-on réellement fait des économies ? Et puis, c’est quoi faire des économies ?

Les milliards que l’Etat a investis dans la formation continue, formation en ligne, dans l’alignement des volontaires et vacataires de l’école ne sont-ils pas finalement plus coûteux que la formation régulière dans les écoles normales ? Les séminaires et autres gadgets administratifs créés pour accompagner cette curieuse trouvaille n’ont-ils pas été des sources d’enrichissement personnel au lieu de servir le système ?

On n’évalue presque jamais dans ce pays ; et même dans les rares cas d’évaluation, on ne le fait que pour légitimer la perpétuation d’un système qui constitue une véritable vache à lait pour quelques élites. C’est ainsi qu’après l’Etat qui a prétendu faire des économies avec ce système absurde, on a trouvé un moyen de compenser la société avec la journée continue. On a prétendu qu’avec l’inflation, le transport était devenu insupportable pour la poche des parents et qu’il fallait, au lieu de deux allers-retours, organiser le système pour qu’il permette de réduire le coût du transport de 50% ; ce qui est doublement absurde.

Absurde d’abord parce que les élèves n’étant pas des robots, doivent se restaurer pour tenir toute la journée jusqu’à 16 heures : d’où vient cet argent ? Sont-ils abandonnés à la débrouillardise individuelle avec tous les risques inhérents à un tel désengagement des parents ? absurde ensuite car si, comme on le théorise, l’Etat a commencé depuis 2000 la construction d’écoles, de lycées et de collèges de proximité, comment comprendre alors que l’argument du coût du transport soit encore brandi pour justifier le maintien de la journée continue ?

Ce qui se passe, c’est que des adultes s’entendent et complotent pour faire supporter à de jeunes enfants le coût de leur niveau de vie. Chacun cherche à tirer le maximum de profit de ce système avec le moindre investissement, or ça ne marche pas ! Nous avons sacrifié beaucoup de générations avec cette culture consistant à faire des économies aux dépens de l’école. A cela s’ajoute l’irresponsabilité qui a pris le siège de plusieurs syndicats d’enseignants : les grèves sauvages et répétitives ont cruellement fait chuter le niveau des élèves.

Nous avons tué l’école sur l’autel de notre irresponsabilité : des syndicats et des syndicalistes inféodés à des appareils politiques et qui décrètent des grèves en fonction de la météo politique ! On nous rétorquera que « oui, mais c’est grâce à ces grèves dans les écoles que le niveau salarial des enseignants a été amélioré… », mais la question est moins le droit de grève que la façon intempestive et anarchique avec laquelle on exerce ce droit. C’est comme si on avait oublié que dans cette affaire, l’Etat n’était pas le seul protagoniste : les enfants de la république en sont les premières victimes. Depuis la période coloniale nous faisons le même type de grève, pourquoi n’avons-nous jamais cherché d’autres formes de revendications ?

Il est aujourd’hui commode d’incriminer la langue française comme facteur explicatif du faible niveau de nos élèves, mais c’est à mon avis une supercherie sans nom. S’il est vrai que l’adoption d’un système éducatif reposant sur la langue dominante (à savoir le wolof) contribuerait à augmenter les possibilités d’acquisition rapide des savoirs, on ne doit pas oublier que la question de la langue ne suffit pas pour expliquer le problème et ce, pour deux raisons.

D’abord parce que les grands savants que nous célébrons dans ce pays ont été formés en français et en arabe : s’ils ont pu franchir la barrière de la langue, pourquoi d’autres ne pourraient pas le faire ? Ensuite, le préalable à régler pour l’enseignement à l’école des langues nationales (encore qu’il faut avoir en amont le courage de trancher contre cette anarchie consistant à vouloir enseigner dans une vingtaine de langues) c’est la production abondante d’œuvres de qualité dans ces langues. La création d’un Institut wolof et d’une académie dédiée à la promotion des productions scientifiques en wolof ou en toute autre langue locale devrait être le premier jalon.

Mais nous sommes dans un pays où les gens aiment théoriser des problèmes au lieu d’en théoriser les solutions. Le plus bavard et pédant dans l’exposé de ces problèmes passe pour le Messie dénué pourtant de toute capacité rédemptrice. La grève actuellement observée dans le système éducatif est la preuve que l’affaire n’est seulement une question de légitimité de revendication salariale et d’avenir professionnel. Car, après l’augmentation historique du salaire des enseignants, il y a seulement un an, tous les partenaires de l’école avaient parié sur la stabilité de l’école avec l’espoir d’un climat social apaisé.

Mais voilà, à moins d’un an des élections présidentielles, on met la pression sur le régime au risque de bloquer le système éducatif et de créer une tension supplémentaire dont la finalité ultime n’a rien de syndicale. Après de telles augmentations, la décence aurait été d’accorder un peu de répit au gouvernement, mais comme à notre habitude, nous faisons toujours dans la confusion parce que nous avons rejoint les politiciens sur le terrain de l’irresponsabilité.

Bref, le problème de l’école est que nous refusons à nos élèves ce que nous faisons dans la vie réelle, à savoir tricher. On triche avec les institutions, on triche avec la société, on triche avec la politique, on triche avec la foi, on triche avec le savoir. Nous sommes des tricheurs et nous prétendons, en trichant bien sûr, lutter contre la tricherie : voilà l’aporie de notre peuple.

Alassane K. KITANE