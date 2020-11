Ecoles privées de Kédougou…L’Etat décaisse 9 millions FCFA

A Kédougou, 8 établissements du privé se partagent plus de 9 millions FCFA de l’Etat

M Mamadou Lamine Ly, l’Inspecteur D’Académie de Kédougou a procédé ce vendredi 06 Novembre 2020 à la remise de chèques aux écoles privées, impactées par la pandémie du coronavirus.

Cette cérémonie a ressemblé les différents déclarants responsables des écoles bénéficiaires ou de leurs représentants. En plus de féliciter les écoles privées pour leur brillante contribution à l’offre d’éducation, M Mamadou lamine Ly, Inspecteur d’Académie de Kédougou a apporté des précisions.

« L’enseignement privé a une mission de service public et est soumis aux obligations, lois et règlements en matière d’éducation et de formation. Les écoles privées contribuent aux meilleurs résultats aux examens en fin d’année scolaire. L’Etat a consenti 3 milliards FCFA en tout pour les écoles privées impactées par la COVID-19. Dans la région de Kédougou, huit écoles et établissements du privé ont bénéficié de cet accompagnement de l’Etat du Sénégal. Le montant est évalué à 9 396 000 FCFA. Le plus petit montant alloué tourne autour de 700 000 FCFA. Il y a des écoles qui ont même plus de 2 millions de FCFA ».

A Kédougou, les écoles bénéficiaires sont Nouroul Yakhine, Salla Touré, Marcel Paravy, les cours privés de Dandé-Mayo, les cours privés de Salémata, la Mission catholique de Salémata, les cours privés canari du savoir et les cours privés Afia.

Il faut par ailleurs signaler que dans la répartition des fonds, l’Etat a fait une discrimination positive en dotant ces trois catégories. Il s’agit des écoles reconnues, des écoles autorisées à ouvrier mais également des écoles dont les dossiers sont en cours.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn