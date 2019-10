Une manne financière estimée à 50 milliards de francs CFA destinée aux paiements des Rappels, à la prise en charge des mises en Solde des enseignants… serait reversée dans les Caisses de l’État si elle n’arrivait pas à être absorbée par les préoccupations des enseignants d’ici la fin de l’année 2019. Et curieusement tout stagne et rien ne bouge. Et pour se justifier le Ministère des Finances fait porter le bonnet d’âne à la Fonction Publique, elle qui doit produire les actes devant servir de référentiels de travail sur lesquels se baserait la Solde pour procéder au décaissement et au virement de cette somme due aux enseignants. On a tout compris.

Car en terme clair cet état de fait démontre le mépris du gouvernement qui n’accorde aucune importance au système éducatif, à ses enseignants. Ce qui augure une année scolaire mouvementée avec un front en ébullition.

Le grand responsable serait naturellement l’état.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn