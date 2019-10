Bignona : Un accident de jakarta fait un mort et trois blessés

La série des accidents mortels se poursuit à Bignona. En effet, un choc violent entre des motos jakarta, hier Samedi nuit a coûté la vie à un jeune garçon. Mamadou Saliou Diallo, apprenti mécanicien de son état a perdu la vie dans un accident suite une collision entre sa moto est une autre sur la route du stade départemental où des matchs de navétane de la zone 1 B se jouaient. Trois autres ont eu plus de chance que lui car ils s’en sont sortis avec des blessures relativement légères pour deux d’entre eux. Le troisième quant à lui a été plus atteint puisqu’il a eu des fractures et il a été évacué sur Ziguinchor. Il faut signaler que c’est la deuxième fois en 15 jours qu’un jeune de Bignona perd la vie dans un accident à l’occasion de ces matchs nocturnes. Le Samedi 12 Octobre dernier, un jeune de l’ASC HLM avait perdu la vie dans les mêmes circonstances et le même axe qui mène au stade départemental, ce jour-là aussi, la zone 2 A jouait sa finale. Le corps de Mamadou saliou Diallo a été déposé à la morgue du centre de santé de Bignona.

L.BADIANE pour xibaaru.sn